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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Vorfahrtsmissachtung fordert 4 Verletzte und ein großes Rettungsaufgebot

Am Samstagnachmittag, um 15:15 Uhr kam es auf der B467 an der Auffahrt Tettnang zu einem Verkehrsunfall zweier Pkws. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Pkw BYD mit Ravensburger Zulassung von der Seestraße (L333) nach links in Richtung Kressbronn auf die B467 auf. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Skoda Octavia mit schweizer Zulassung, der die B467 von Kressbronn kommend in Richtung Ravensburg befuhr. Durch die Kollision der Fahrzeugfront des Skoda in die linke Fahrzeugseite des BYD zogen sich alle 4 Insassen des Octavia Verletzungen zu. Sowohl der 32-jährige Fahrer, wie seine 34-jährige Beifahrerin und deren beiden 1 und 3 Jahre alten Kinder dürften mit jetzigem Stand leichtere Verletzungen erlitten haben. Zur näheren medizinischen Abklärung kamen sie in ein Krankenhaus. Die 4 Insassen des BYD blieben unverletzt. Aufgrund der Erstmeldung zum Verkehrsunfall, in welcher von 8 Verletzten die Rede war, wurden insgesamt 3 Feuerwehrfahrzeuge, 10 Rettungswägen, sowie 3 Notärzte und ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle entsandt. Die Polizei war mit 3 Streifen zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung der zeitweise vollgesperrten B467 eingesetzt. Die Schäden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wird jeweils auf 20 000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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