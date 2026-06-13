Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall mit leicht verletzter Person

Ostrach (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 36-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Rosna zugezogen. Der Mann befuhr gegen 6.45 Uhr die Habsthaler Straße von Rosna in Richtung Habsthal, als er aus bislang nicht geklärter Ursache am Ortsende nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im dortigen Wiesenstreifen überfuhr er einen Leitpfosten und prallte schließlich gegen eine dort stehende Pappel. Dadurch wurde der 36-Jährige leicht verletzt und vom alarmierten Rettungsdienst, der aufgrund der zunächst unklaren Lage auch mit einem Rettungshubschrauber am Einsatzort war, vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden von rund 20.000 Euro, er war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell