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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

Friedrichshafen (ots)

Am Freitag gegen 13:00 Uhr kam es in Friedrichshafen zu einem Unfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr mit seinem Mountainbike den Kreisverkehr an der Kreuzung Meistershofener Straße und Am Riedlepark, als ein unbekannter PKW-Lenker in den Kreisverkehr einbog und den Radfahrer übersah. Der PKW-Lenker, der in einem braunen VW Touran unterwegs war, touchierte das Hinterrad des Mountainbikes, woraufhin der 14-Jährige stürzte und sich Verletzungen am linken Knie zuzog. Der Unfallverursacher, der südländisches Aussehen hatte und etwa 30 Jahre alt war, stieg aus seinem Fahrzeug aus, erkundigte sich nach dem Zustand des Verletzten und fuhr dann weiter. Die Polizei in Friedrichshafen sucht nun nach möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07541 701-3104 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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