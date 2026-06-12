Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkener schlägt Polizeibeamten ins Gesicht

Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung kommen auf einen 39-Jährigen zu, der am Donnerstag für zwei Polizeieinsätze gesorgt hat. Bereits gegen 8.30 Uhr mussten Beamte des Polizeireviers Ravensburg eine Rettungswagenbesatzung unterstützen, weil der 39-Jährige wegen angeblicher gesundheitlicher Probleme den Notruf gewählt hatte und den Sanitätern gegenüber äußerst aggressiv auftrat. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei in die Gartenstraße gerufen, weil eine männliche Person gegen geparkte Fahrzeuge geschlagen haben soll. Vor Ort trafen die Beamten erneut auf den 39-Jährigen, der sofort die Beine in die Hand nahm. In der Schützenstraße stellte eine Polizeistreife den deutlich Alkoholisierten, der sofort einem Polizisten ins Gesicht schlug. Die Beamten nahmen den aggressiven 39-Jährigen, der bei einem Alkoholtest über drei Promille pustete, in Gewahrsam. Bei den weiteren Maßnahmen versuchte dieser auf dem Polizeirevier, einem weiteren Polizisten eine Kopfnuss zu verpassen und beleidigte mehrere Beamte fortwährend. Er wurde aufgrund seines aggressiven Zustands in eine Fachklinik gebracht. Ob an den Fahrzeugen Sachschaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wilhelmsdorf-Zußdorf

Mehrere tote Katzen - Aktueller Stand der Ermittlungen

Nachdem der Polizei seit Anfang April drei tote und verstümmelte Katzen im Bereich Wilhelmsdorf-Zußdorf gemeldet wurden (wir haben am 22.04. über zwei Fälle berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6260646), gehen die Beamten inzwischen davon aus, dass ein (Wild-)Tier die Katzen gerissen hat. Das hat die Untersuchung der dritten verstümmelten Katze durch ein tierärztliches Fachamt ergeben. Die dritte Katze wurde am Freitag, den 22. Mai, auf einem Wanderweg in einem Waldstück aufgefunden und weist ähnliche Verletzungen auf wie die beiden zuvor aufgefundenen Tiere. Die Untersuchung einer DNA-Probe zur näheren Bestimmung des ursächlichen (Wild-)Tiers steht noch aus. Der Polizeiposten Altshausen hatte aufgrund des zunächst untypisch erscheinenden Verletzungsbilds jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Anzeigen gegen Unbekannt der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Bad Waldsee

Hund beißt Mädchen

Ermittlungen hat die Polizei eingeleitet, nachdem ein Hund am Donnerstag im Bereich der Döchtbühlschule einem Mädchen in die Hand gebissen haben soll. Die 7-Jährige befand sich um die Mittagszeit an einem Klettergerüst auf dem Schulhof, als eine Frau mit ihrem kleinen weißen Vierbeiner auf dem Fußweg entlang ging. Der Hund soll auf das Mädchen zugerannt sein und sofort zugebissen haben. Die Unbekannte sprach das Kind kurz an und ging weiter, während das Mädchen sich an eine Lehrerin wandte. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise zu der Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Wangen im Allgäu/Amtzell

Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Beamte des Polizeireviers Wangen haben am Donnerstag einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Sonntag sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6290232). Eine der beiden Frauen, die den Mann bei der Tat am Sonntag beobachtet hatten, erkannte diesen am Donnerstagmittag an einer Bushaltestelle in Amtzell wieder und verständigte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall am Sonntag führt das Kriminalkommissariat Ravensburg.

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