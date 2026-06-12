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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Drohnachricht sorgt für Polizeieinsatz an Schule

Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

Eine schriftliche Drohnachricht hat am Freitagmorgen zu einem Polizeieinsatz an einer Schule im General-Moser-Weg geführt. Bislang Unbekannte hatten von einem Schüleraccount aus über eine Kommunikationsplattform der Schule mehrere Lehrkräfte angeschrieben und vage Drohungen formuliert. Zur Sicherheit wurde die Schule vor Schulbeginn geräumt und nach einer Bewertung durch die Polizei der geordnete Zutritt geregelt. Der Polizeiposten Isny im Allgäu hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den vage formulierten Drohnachrichten übernommen und die Geräte des betreffenden Schüleraccounts sichergestellt. Aufgrund der polizeilichen Erkenntnisse gehen die Ermittlungen aktuell davon aus, dass der betreffende Account durch Unbekannte gehackt und für die Drohnachrichten missbräuchlich verwendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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