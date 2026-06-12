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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 30-jähriger Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 311 bei Krauchenwies. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann kurz vor 6 Uhr einen Gemeindeverbindungsweg von der Unteren Mühle kommend ("Am Gipfele") und wollte mit seinem Mitsubishi die B 311 in Richtung Ablach queren. Hierbei übersah er offenbar einen auf der B 311 aus Richtung Göggingen kommenden und vorfahrtsberechtigten Klein-Lkw. Obwohl dessen 22-jähriger Lenker noch auszuweichen versuchte, kam es zur wuchtigen Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Feld geschleudert wurden. Hierbei wurde der 30-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 22-Jährige Fahrer des Klein-Lkw wurde nach jetzigem Stand eher leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Helfer der Psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich um Beteiligte und Angehörige. Für die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme ist die B 311 derzeit noch voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Mit einer Aufhebung der Sperrung kann im Laufe des frühen Vormittags gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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