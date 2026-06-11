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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Weißenau

Heckscheibe an Pkw beschädigt

Offensichtlich mutwillig wurde die Heckscheibe eines Pkw beschädigt, der am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat und den Tätern geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Aulendorf

Spielautomaten in Barbetrieben aufgebrochen

Auf Spielautomaten hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht auf Mittwoch in zwei Barbetriebe in der Bachstraße und der Kolpingstraße eingebrochen sind. Die Täter öffneten gewaltsam insgesamt drei Spielautomaten und flüchteten mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Kißlegg / Immenried

Autofahrer alkoholisiert

Einen alkoholisierten Autofahrer hat eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg in der Nacht auf Donnerstag gestoppt. Der 35-Jährige pustete bei der Verkehrskontrolle über 0,5 Promille und musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Fahrer wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt, ihm drohen mehrere hundert Euro Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Seine Fahrt durfte der 35-Jährige selbstverständlich nicht fortsetzen.

Isny im Allgäu

Passant angegangen - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt der Polizeiposten Isny gegen einen 30-Jährigen, der am Mittwochnachmittag in der Lindauer Straße einen 46-jährigen Passanten ohne erkennbaren Grund mit dem Fuß getreten hat. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der 46-Jährige sein Fahrrad, als der ihm unbekannte 30-Jährige offensichtlich unvermittelt einen Fußtritt auf den Oberschenkel verpasste, sodass der Passant stürzte. Als der 46-Jährige den 30-Jährigen konfrontieren wollte, soll dieser ein Cuttermesser gezückt und seinem Gegenüber verbal gedroht haben, bevor er flüchtete. Eine Polizeistreife konnte den deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen nur wenig später in einem Hinterhof festnehmen. Gegen ihn werden nun entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Aichstetten / A96

Von Fahrbahn abgekommen - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten sucht die Polizei Zeugen. Ein 31-Jähriger kam mit seinem Mercedes AMG auf nasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Ein Rettungsdienst brachte den Fahrer vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, sein Beifahrer blieb unverletzt. Am Unfallwagen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-Jährige leicht alkoholisiert war. Verkehrsteilnehmer, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder denen der Mercedes möglicherweise zuvor aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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