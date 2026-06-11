Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Vorfahrtsunfall fordert Sachschaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und einen Gesamtsachschaden von rund 17.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Römerstraße gefordert. Gegen 12.30 Uhr wollte die 43-jährige Lenkerin eines Dacia von der Borrenstraße nach rechts in die Römerstraße einbiegen und übersah dabei offenbar den herannahenden und vorfahrtsberechtigten Audi einer 28-Jährigen. Während beide Fahrerinnen nach derzeitigem Stand durch die folgende Kollision unverletzt blieben, wurden beide Pkw bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Krauchenwies

Online-Betrug mit falschem Mail der Steuerverwaltung

Einer dreisten Betrugsmasche ist am vergangenen Wochenende ein 68-Jähriger aus Krauchenwies aufgesessen. Der Mann erhielt eine vermeintliche E-Mail von der Steuerverwaltung ELSTER, in der ihm eine Steuerrückzahlung in Aussicht gestellt wurde. Hierzu wurde er angeleitet, in dem Dokument auf einen Link zu klicken, wodurch er zu einer Internetseite weitergeleitet wurde. Dort erhielt er die Aufforderung, diverse Kreditkartendaten einzugeben, um die Rückzahlung ordnungsgemäß abwickeln zu können, welcher der 68-Jährige nachkam. Erst später stellte er fest, dass auf seinem Konto statt einer Einzahlung eine Abbuchung von rund 1.800 Euro veranlasst wurde, und erstattete Anzeige. Nun ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Betrugs.

Pfullendorf

Anlagebetrug geht glimpflich aus

Der Aufmerksamkeit des zuständigen Kreditinstituts dürfte es zu verdanken sein, dass ein 79-Jähriger aus Pfullendorf in der vergangenen Woche nur einen vergleichsweise geringen Vermögensschaden nach einem Betrug erlitten hat. Der Mann war im Internet auf eine Werbeanzeige aufmerksam geworden, die eine vermeintlich gute Investitionsmöglichkeit anpries. Nachdem er telefonisch und per Mail Kontakt aufgenommen hatte, überwies er zunächst 250 Euro als Anzahlung und im weiteren Verlauf nochmals 2.500 Euro als vermeintliche Geldanlage an die Betrüger. Dies kam der zuständigen Bank verdächtig vor, woraufhin sie die große Überweisung anhielt und den 79-Jährigen verständigte. Hierdurch flog der Betrug auf, der Senior erstattete Anzeige und bekam zumindest die 2.500 Euro wieder gutgeschrieben. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen des Anlagebetrugs. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die gängige Betrugsmasche hin und hält im Internet unter www.polizei-beratung.de weitere Informationen zu dieser sowie anderen häufigen Betrugsvarianten bereit.

Mengen

Spiegel gestreift und Unfallflucht begangen

Den Außenspiegel eines geparkten Skoda gestreift und dann Unfallflucht begangen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag in der Hauptstraße. Im Zeitraum zwischen 10 und 11.30 Uhr touchierte der Fahrer mutmaßlich eines Lkws den linken Spiegel im Vorbeifahren und richtete dadurch einen Sachschaden von rund 300 Euro an. Nun ermittelt der Polizeiposten Mengen wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07572/5071 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

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