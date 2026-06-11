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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Ohne Führerschein und mit Mängeln am Motorrad gestoppt

Weil ein 20-jähriger Motorradfahrer mit zu kleinen Spiegeln unterwegs war, ist er am Dienstagnachmittag in der Seestraße von einer Streife der Verkehrspolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er musste seine Kawasaki stehen lassen und muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis verantworten.

Langenargen

Alkoholisiert am Steuer

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 28-jährigen Autofahrer, den eine Streife in der Nacht zum Donnerstag in der Friedrichshafener Straße gestoppt hat. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten der Alkoholgeruch des Mannes auf. Nachdem ein Alkoholvortest den Verdacht der Polizisten erhärtete und über ein Promille ergab, untersagten sie dem 28-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten die Entnahme einer Blutprobe in einem Klinikum an. Das Ergebnis der Laborauswertung entscheidet nun darüber, ob auf den 28-Jährigen ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot oder eine Strafanzeige zukommt.

Markdorf

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen 43-jährigen E-Scooter-Fahrer, den eine Streife in der Nacht zum Donnerstag in der Ravensburger Straße gestoppt hat. Bei der Verkehrskontrolle fiel der Mann durch seine Alkoholisierung auf. Ein gerichtlich verwertbarer Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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