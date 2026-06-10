Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Bad Wurzacn (Landkreis Ravensburg) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen Dietmanns und Ellwangen ist am Mittwoch ein 15-Jähriger ums Leben gekommen, vier weitere Personen wurden teils schwerst verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte ein 19 Jahre alter Audi-Lenker gegen 13 Uhr die Landesstraße von Truilz kommend in Richtung Rupprechts überqueren und übersah dabei den BMW eines vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Grünstreifen abgewiesen. Der 15-jährige Mitfahrer im Audi musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der 19-jährige Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer im Alter von 17 Jahren wurden teils schwerst verletzt. Der 59-Jährige BMW-Lenker erlitt eher leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden mit mehreren Rettungswagen und Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich um Angehörige und Beteiligte. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 80.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter vor Ort, die Unfallermittlungen werden von der Verkehrspolizei geführt. Die Landesstraße wird während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen noch bis in den frühen Abend hinein gesperrt sein. Die Straßenmeisterei richtete hierzu eine örtliche Umleitung ein.

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