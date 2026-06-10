Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag im Klinik-Parkhaus in der Elisabethenstraße verursacht und danach das Weite gesucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte zwischen 13.45 Uhr und 16.45 Uhr einen geparkten Cupra und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg hat den Unfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Personen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Fronreute / Staig

Ladekabel an E-Ladesäulen gestohlen

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Ladekabel an zwei E-Ladesäulen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Blitzenreuter Steige" abgetrennt und gestohlen. Spuren deuten darauf hin, dass sich die Täter auch an einem Feldrand im Bereich der Tennisplätze Fronreute aufgehalten haben. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Horgenzell

Alkoholisiert am Steuer

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 37-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend. Eine Polizeistreife hatte den Autofahrer gestoppt und bei diesem einen Alkoholvortest durchgeführt, der über 1,2 Promille ergab. Der 37-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kißlegg / A 96

Feuerwehr rückt zu Unfall auf A 96 aus

Zu einem Verkehrsunfall auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd sind am Dienstagmorgen neben Polizei und Rettungsdienst auch mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgerückt. Ein 24-Jähriger war gegen 6.45 Uhr aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Peugeot auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Sachschaden von jeweils rund 1.500 Euro, wobei der Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zunächst hatten Verkehrsteilnehmer Rauch aus dem Peugeot gemeldet, was sich vor Ort jedoch nicht bestätigte.

Wangen im Allgäu

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einem Supermarkt in der Lindauer Straße ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 21-Jähriger mit drei ihm zumindest flüchtig bekannten Männern im Alter von 21 bis 53 Jahren aneinander, wobei mehrere der Beteiligten Verletzungen davontrugen. Die beiden 21-Jährigen wurden nach der Auseinandersetzung von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und zum konkreten Ablauf dauern an. Personen, die den handfesten Disput beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrskontrolle

Mit der Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus endete für einen 48-Jährigen eine Verkehrskontrolle am Dienstagabend. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch hatte den Autofahrer zu einer allgemeinen Kontrolle gestoppt und bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholvortest erhärtete den Verdacht und zeigte knapp über ein Promille an. Je nach Ergebnis der Auswertung der Blutprobe kommt auf den 48-Jährigen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige samt Fahrverbot und Bußgeld von mehreren hundert Euro zu, oder beim Überschreiten des Grenzwertes von 1,1 Promille eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

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