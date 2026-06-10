Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei bittet nach Fahrerflucht um Zeugenhinweise

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag an einem VW verursacht hat. Der Wagen war zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr zunächst auf dem Parkplatz eines Baumarkts und später auf einem Supermarktparkplatz in der Friedich-List-Straße abgestellt. Der Unbekannte touchierte den VW beim Ein- oder Ausparken an der hinteren rechten Türe und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Überholmanöver missglückt - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 9 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf bittet die Polizei um Hinweise zu einem Unfallbeteiligten. Ein 80-jähriger Toyota-Fahrer setzte zum Überholen eines Lkws an und übersah dabei den VW einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 19-Jährigen. Diese konnte zwar nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern, die Außenspiegel der beiden Pkw streiften sich jedoch. Im weiteren Verlauf prallte der 80-Jährige mit seinem Toyota seitlich gegen den Lkw. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro beziffert. Während der 80-Jährige und die 19-Jährige nach dem Unfall anhielten, fuhr der Lkw-Lenker weiter in Richtung Sigmaringendorf. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu dem Lkw oder dessen Lenker.

Meßkirch

Freilaufende Hunde beißen Frau

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung haben Beamte der Polizeihundeführerstaffel Pfullendorf eingeleitet, nach dem Dienstagmorgen zwei freilaufende Hunde eine 65-Jährige angegangen sind. Die Frau war in Rohrdorf mit ihrem eigenen Vierbeiner spazieren, der von einem der Hunde in den Rücken gebissen wurde. Der zweite Hund biss die 65-Jährige in den Arm, wodurch diese zu Boden stürzte. Die 69 Jahre alte Hundehalterin konnte die beiden Tiere einfangen. Sie muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bingen

Unbekannte beschädigen Fahrzeugscheiben

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend sowohl die Heck- als auch die Frontscheibe an einem Audi beschädigt, der auf einem Parkplatz an der K 8201 abgestellt war. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Womit die Vandalen die Scheiben beschädigt haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Sigmaringen führt. Zeugenhinweise zur Tat, die sich zwischen 21 Uhr und 23.45 Uhr ereignet haben dürfte, sowie zu den Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell