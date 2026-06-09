Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Snackautomat aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Sonntagmorgen und Montagabend einen Snackautomaten in der Waldseer Straße aufgebrochen. Die Täter entwendeten den Inhalt, darunter hauptsächlich Süßigkeiten und E-Zigaretten, und flüchteten. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro beziffert, der Sachschaden am Verkaufsgerät dürfte rund 2.000 Euro betragen. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und Spurensicherungen durchgeführt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Alkoholisiert am Steuer

Nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Dienstag kommen auf einen 42-Jährigen ein Bußgeld von mehreren hundert Euro und ein Fahrverbot zu. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten hatte den Autofahrer im Bereich Niederbiegen zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Im Zuge der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab ein Alkoholvortest bei dem 42-Jährige über 0,5 Promille. Der Betroffene musste seinen Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Dieser bestätigte das Ergebnis und zeigte ebenfalls über 0,5 Promille an. Der Fahrer wird nun bei der Bußgeld- und Fahrerlaubnisbehörde angezeigt.

Aulendorf

Rettungshubschrauber bei Unfall im Einsatz

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein 53-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L 2385 zwischen Aulendorf und Reute in eine Klinik geflogen. Der Audi-Fahrer hatte kurz vor 19 Uhr aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte der Wagen in eine Sickermulde und wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Der 53-Jährige zog sich nach bisherigen Erkenntnissen schwerere Verletzungen zu. Das Polizeirevier Weingarten hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen.

Wolfegg

Arbeitsunfall

Schwerere Verletzungen hat sich am frühen Montagabend ein 46-Jähriger bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Sägewerks zugezogen. Der Mann hatte kurz vor 17.30 Uhr Arbeiten mit einem Seitenstapler verrichtet, als der Stapler in einer Kurve ins Kippen geriet. Dabei wurde das Bein des Mannes eingeklemmt, der vom Fahrersitz gefallen war. Andere Arbeiter konnten den Mann befreien und leisteten Erste Hilfe, ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat die weiteren Ermittlungen zum Arbeitsunfall übernommen.

Argenbühl / Ratzenried

Scheibe an Pkw eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Sachbeschädigung an einem Pkw ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu und bittet um Hinweise. Auf einem Parkplatz im Bereich der Schulstraße haben Unbekannte am Montag zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr eine Seitenscheibe an einem VW offensichtlich mutwillig eingeworfen. Durch die Tat entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu melden.

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