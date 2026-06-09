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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrer von Linienbus übersieht Radfahrerin

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Charlottenstraße mit der Ailinger Straße. Der 48-jährige Fahrer eines Linienbusses bog nach rechts in die Ailinger Straße ein und übersah dabei die rechts neben ihm befindliche Radfahrerin, welche geradeaus weiterfahren wollte. Die Frau reagierte schnell und sprang von ihrem Fahrrad, wodurch sie sich lediglich leicht verletzte. Ihr Rad geriet im weiteren Verlauf mit dem Hinterrad unter den Bus und wurde beschädigt. Am Linienbus entstand kein Sachschaden. Gegen den Busfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Ailingen

Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, die sich am vergangenen Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in Ailingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Friedrichshafen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen begannen die Streitigkeiten an einem Spielplatz am Rathausplatz. Im weiteren Verlauf soll sich das Geschehen in die Gartenstraße und schließlich bis in eine Bäckereifiliale in der Bodenseestraße verlagert haben. Um den genauen Hintergrund und den Ablauf des Vorfalls zu klären, bittet die Polizei Personen, die die Auseinandersetzung in diesem Bereich beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn / B 467

Geschwindigkeitskontrolle

Auf der B 467 auf Höhe der Gießenbrücke in Fahrtrichtung Tettnang hat die Verkehrspolizei am Montag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im kontrollierten Bereich gilt für Pkw eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, für Lkw ist das Tempo auf 60 km/h beschränkt. Insgesamt wurden 1.355 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten 40 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei einem Pkw-Fahrer bei 130 km/h, der schnellste Lkw-Lenker wurde mit 87 km/h gemessen. Auf die betroffenen Fahrzeuglenker kommt nun ein Bußgeld zu, mit einem Fahrverbot muss niemand rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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