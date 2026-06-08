Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Beim Abbiegen die Kontrolle verloren

Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr im Kreuzungsbereich der Ailinger Straße und der Meistershofener Straße. Eine 18-jährige Citroen-Fahrerin bog mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in die Meistershofener Straße ein und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Beim Gegenlenken kollidierte ihr Wagen mit dem BMW eines 30-Jährigen, der auf der Linksabbiegespur stand. Der Citroen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro, während der Schaden am BMW auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

Friedrichshafen

Zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Gleich zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer hat das Polizeirevier Friedrichshafen am späten Sonntagabend aus dem Verkehr gezogen. Zunächst fiel den Beamten ein 23-jähriger Mann auf, der mit seinem Gefährt in Schlangenlinien auf dem Radweg der Paulinenstraße stadtauswärts unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer rund 1,5 Promille. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Kurze Zeit später stoppte eine Streife in der Hochstraße einen 47-Jährigen, der ebenfalls auf einem E-Scooter fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten auch bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab umgerechnet rund 1,3 Promille. Beide Männer mussten die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Unbekannter flüchtet nach Spritztour vor Polizei - Zeugen gesucht

Unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Autobesitzer hatte eigenen Angaben zufolge seinen BMW am Samstagabend kurz vor 21 Uhr in der Klosterstraße in Friedrichshafen abgestellt. Nur rund 20 Minuten später fiel der Wagen einer Polizeistreife in Meckenbeuren auf, die das Fahrzeug im Rahmen einer Kontrollstelle stoppen wollte. Der noch unbekannte Fahrer wendete und flüchtete in das Meckenbeurer Ried, stellte den BMW dort ab und entkam zu Fuß. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die Beamten den Unbekannten nicht mehr antreffen. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer im Bereich des Meckenbeurer Rieds oder zu verdächtigen Personen an dem BMW in der Klosterstraße geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Kabel von Schnellladesäulen gekappt - Zeugen gesucht

Kupferdiebe haben in der Nacht auf Montag auf einem Supermarktparkplatz am Oskar-von-Miller-Platz Ladekabel von Schnellladesäulen abgeschnitten. Die Unbekannten machten sich an zwei Schnellladesäulen zu schaffen und haben insgesamt vier Ladekabel gestohlen. Während der reine Materialwert des Kupfers bei wenigen hundert Euro liegt, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf über 20.000 Euro. Eine Gefahr bestand für Dritte nicht, da sich die Säulen nach dem Kappvorgang automatisch abschalteten. Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Neukirch

Kontrolle über Pkw verloren

Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 18.15 Uhr in der Mühlstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger VW-Fahrer war von Elmenau kommend in Richtung Bernaumühle unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den Hofraum eines Grundstücks und prallte gegen ein dort geparktes Mähwerk. Nach etwa 50 Metern kam der VW schließlich auf einer Wiese zum Stehen. Der 20-Jährige, der unverletzt blieb, muss nun mit einem Bußgeld rechnen - Zeugenaussagen zufolge war er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs.

Überlingen

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 18-jährige Audi-Fahrerin. Zeugen beobachteten in der Nacht zum Montag, wie sich die Fahrerinnen zweier hochmotorisierter Autos gegen 0.30 Uhr im Bereich der Wiestorstraße und Hochbildstraße ein Rennen lieferten. Nach Driftmanövern in zwei Kreisverkehren beschleunigten beide Fahrzeuge in der dortigen 30er-Zone weit über das Erlaubte hinaus in Richtung Altstadt. Im Rahmen der Fahndung stoppten die Beamten beide Fahrzeuge in der Franziskanerstraße. Auch zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Fahrerinnen deutlich zu schnell unterwegs. Beide müssen nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Markdorf

Auseinandersetzung auf Stadtfest - Zeugen gesucht

Nach einer handfesten Auseinandersetzung auf einem Stadtfest am späten Freitagabend sucht das Polizeirevier Überlingen Zeugen. Ein 17-Jähriger stellte im Bereich der "Ochsenlücke" ein leeres Glas an einem Tisch ab, woraufhin ein unbekannter Mann mit ihm in Streit geriet. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte den Jugendlichen mehrfach gegen den Kopf. Der 17-Jährige stürzte hierbei zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Täter entfernte sich anschließend zusammen mit einer Personengruppe. Der Angreifer wird als ca. 185 bis 195 cm groß und 18 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er hat einen dunkleren Hauttyp, schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf einem Parkplatz in der Straße "In Oberwiesen" gegen einen geparkten Mercedes und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem als Taxi genutzten Vito wurde die linke Seite erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 mit dem Polizeiposten Salem in Verbindung zu setzen.

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