Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Isny im Allgäu

VW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

In den frühen Morgenstunden gegen 02:27 Uhr am Sonntag beobachteten Zeugen, wie ein VW Tiguan im "Unterer Grabenweg" in Isny ein Vorfahrtschild umfuhr. Der Fahrer des Fahrzeugs flüchtete daraufhin mit dem Tiguan auf der L318 in Richtung Friesenhofen. Im Bereich der L320 zwischen Friesenhofen und Beuren wurde der Tiguan schließlich von einem Streifenwagen des Polizeireviers Wangen gesichtet, als er die Wiesenflächen abseits der Fahrbahn befuhr. Als der Fahrer das Streifenfahrzeug erkannte, flüchtete er wieder über die Wiesenflächen am "Großen Ursee" vorbei in Richtung Beuren und weiter auf der K8016 in Richtung Unterried. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer anschließend auf Höhe Oberharprechts nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen eine Betonmauer. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim 14-jährigen Fahrer starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen und eine Blutentnahme angeordnet. Sowohl der Fahrer als auch sein 16-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf circa 10.000.- Euro geschätzt. Der Schaden an der Mauer wird auf 1000.- Euro taxiert. Die Polizei ermittelt nun gegen den 14-jährigen Fahrer wegen verschiedener Verkehrsdelikte, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall in der Innenstadt von Isny beobachtet haben. Diese werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Kißlegg unter Tel.: 07563 9099-0 zu melden.

Weingarten

Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Am Samstag gegen 11.00 Uhr wurde die Polizei in Weingarten zu einem Einsatz in der Köpfinger Straße gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen silbernen BMW-Cabrio ohne Kennzeichen gemeldet, der in der Köpfinger Straße wegfuhr. Die Beamten aus Weingarten konnten das Fahrzeug kurz darauf ausfindig machen. Ohne anzuhalten fuhr der Fahrer in eine Tiefgarage in der Köpfinger Straße. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und seines 51-jährigen Fahrers kamen mehrere schwerwiegende Verstöße ans Licht. Der Fahrer gab spontan an, dass das Auto weder angemeldet noch in Deutschland zugelassen und versichert sei. Darüber hinaus gab er an, selbst keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Außerdem stellte die Polizei fest, dass der 51-Jährige offensichtlich unter Drogeneinwirkung stand. Infolgedessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

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