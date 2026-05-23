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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Vorfahrt missachtet führt zu hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit über 10.000 Euro Sachschaden kam es am Freitag um 19.00 Uhr an der Kreuzung Graf-Mangold-Straße und Ziegelbühlstraße in Meßkirch als eine Autofahrerin die dortige Vorfahrt missachtete und dadurch einem kreuzenden Fahrzeug in die Seite rammte. Dabei wollte die 41-jährige Lenkerin eines Ford von der Graf-Mangold-Straße nach links in die Ziegelbühlstraße abbiegen und hätte hier dem kreuzenden Verkehr die Vorfahrt gewähren müssen. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit fuhr sie dennoch in die Kreuzung ein und stieß dort in die Beifahrerseite eines Jeeps, welcher durch einen 42-jährigen Fahrzeuglenker geführt wurde. Der Lenker des Jeep Grand Cherokee versuchte noch dem Zusammenstoß auszuweichen und fuhr dabei seinerseits beinahe in einen Gartenzaun. Bei dem Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen jeweils erheblicher Sachschaden. Der Ford der Unfallverursacherin erlitt einen Schaden von circa 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Bei dem Jeep werden vermutlich Reparaturen von mindestens 7.000 Euro anstehen, um ihn wieder in Stand zu setzen. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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