Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Reitunfall bei Reiterprozession - Feuerwehr im Einsatz

Ein Reitunfall bei einer Reiterprozession hat am Sonntagmorgen die Feuerwehr und Polizei nahe dem Gewerbegebiet "Karrer" auf den Plan gerufen. Das Pferd eines 70 Jahre alten Reiters war während der Prozession außerorts durch gegangen und auf eine angrenzende Wiese galoppiert. Nachdem der 70-Jährige vom Pferd stürzte, durchbrach dieses den Zaun eines Regenrückhaltebeckens und rutschte in den Wasserabfluss. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten das Tier bargen es mit einem Krank. Aufgrund der schweren Verletzungen musste das Pferd von einer Tierärztin eingeschläfert werden. Der Reiter zog sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu. Andere Personen wurden nicht verletzt.

Weingarten

Kinder angesprochen - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Ein Unbekannter soll am Sonntagmittag zwei Kinder im Bereich Nessenreben verdächtig angesprochen haben. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Die beiden Mädchen waren demnach gegen 12 Uhr auf einem Waldweg entlang der Wolfegger Straße in Richtung Parkplatz am Freibad Nessenreben unterwegs, als ein Radfahrer vorbeifuhr. Kurz drauf fuhr der Mann offenbar erneut an den beiden vorbei und sprach diese in verdächtiger Weise an. Dabei war nach bisherigen Erkenntnissen auch das Geschlechtsteil des Mannes durch ein Loch in der Hose sichtbar. Der Unbekannte wird mit schwarz-grauen Haaren und einer braunen oder schwarzen Cap beschrieben. Zudem dürfte er ein graues Oberteil getragen haben und mit einem nicht näher bekannten E-Bike unterwegs gewesen sein.

Weingarten

Polizei ermittelt nach Hundebiss wegen fahrlässiger Körperverletzung

Leichte Verletzungen am Oberarm hat ein Kind am Sonntagnachmittag in der Innenstadt von einem Hundebiss davongetragen. Nach bisherigen Erkenntnissen rannte der Junge am Außenbereich eines Eiscafés entlang, als die Rottweiler-Hündin eines Gastes aufsprang und zuschnappte. Das Kind begab sich später in Begleitung von Angehörigen zur Behandlung seiner oberflächlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen den 28 Jahre alten Halter des Hundes wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Baienfurt

Banner angezündet - Polizei ermittelt

Nach dem Brand eines Banners am Sonntagabend in der Eisenbahnstraße ermittelt das Polizeirevier Weingarten. Zeugenangaben zufolge soll ein noch unbekannter Jugendlicher gegen 22 Uhr die Plastikplane, die an einem Zaun angebracht war, mit einem Feuerzeug angezündet haben und anschließend davongelaufen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen zügig, durch das Feuer entstand Sachschaden von wenigen hundert Euro. Personen, die Hinweise zu dem Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Beschrieben wird der Unbekannte mit schwarzen kurzen Haaren, einem beigen Oberteil und schwarzen kurzen Hosen.

Aulendorf

Messer in Zug mitgeführt - mehrere Polizeistreifen rücken aus

Mehrere Polizeistreifen sind am Sonntagabend kurz vor 19.30 Uhr zum Bahnhof ausgerückt, nachdem Passagiere eine Frau mit einem längeren Messer in einem Zug gemeldet hatten. Die Beamten kontrollierten die 42-Jährige und stellten bei ihr ein Bajonett-Messer sicher. Wie sich bei der polizeilichen Überprüfung herausstellte, war der Frau das Messer beim Einsteigen in den Zug am Bahnhof in Ravensburg aus der Tasche gefallen, anschließend verstaute sie es wieder in ihrem Rucksack. Auf die 42-Jährige kommt nun eine Bußgeldanzeige wegen des verbotenen Führens des Messers zu. Das Messer behielten die Beamten ein.

Bad Waldsee

Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle - mehrere Anzeigen die Folge

Mit gleich mehreren Anzeigen muss ein 20-Jähriger rechnen, der am späten Donnerstagabend mit seinem Motorroller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten wollte den 20-Jährigen kurz nach 23 Uhr in der Steinacher Straße stoppen, als der Zweiradfahrer Gas gab. In einer Gasse mit Kiesbelag verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und flüchtete zunächst zu Fuß. Seine Mitfahrerin wurde von den Einsatzkräften derweil gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Wenige später zeigte sich auch der 20-Jährige reumütig. Er kehrte zurück und räumte ein, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügt und das Zweirad baulich verändert worden ist. Zudem stellten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch fest, was ein Alkoholvortest bestätigte und knapp über 0,5 Promille ergab. Für den 20-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Leutkirch / A 96

Verkehrsteilnehmer melden stark alkoholisierte Autofahrerin

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin haben Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Kreisstraße bei Gebrazhofen gemeldet. Die Pkw-Fahrerin war zuvor offensichtlich in Schlangenlinien unterwegs und ihr Wagen deutlich beschädigt. Eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg kontrollierte die 37-Jährige und führte mit ihr zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte weit über 2,5 Promille an. Zudem räumte die Fahrerin im Zuge der Kontrolle ein, kurz zuvor auf der A 96 bei Wangen im Allgäu im Bereich einer Baustelle einen alleinbeteiligten Verkehrsunfall gehabt zu haben. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein der 37-Jährigen sicher und ordneten bei ihr die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Argenbühl

Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Sonntagabend bei einem Sturz im Bereich des Weilers "Moos" zugezogen. Die Pedelec-Fahrerin war gemeinsam mit einem weiteren Radfahrer unterwegs und fuhr ihm nach bisherigen Erkenntnissen in einem unaufmerksamen Moment hinten auf. Die 55-Jährige stürzte und zog sich schwerere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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