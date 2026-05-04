Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a. k. M.

Nach Motorradsturz verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 36-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag auf der L 197 zwischen Thiergarten und Stetten zugezogen. Der Mann überholte gegen 16 Uhr in Richtung Stetten fahrend einen Pkw und verlor nach bisherigem Stand beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Zweirad. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Dabei verletzte sich der 36-Jährige schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Kraftrad entstand erheblicher Sachschaden.

Krauchenwies

Über Stoppstelle gefahren und verunfallt

Großes Glück hatte eine dreiköpfige Familie am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L 455 in die L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen. Gegen 21.30 Uhr schätzte der 38-jährige Fahrer eines Ford aus Richtung Sigmaringendorf kommend an der Stoppstelle den Fahrbahnverlauf offenbar falsch ein, fuhr ohne zu bremsen über die Stoppstelle und kam mit seinem Pkw im gegenüberliegenden Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurden nach derzeitigem Stand weder der 38-Jährige noch seine 33-jährige Mitfahrerin oder das mit im Fahrzeug befindliche und erst wenige Monate alte Kleinkind verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von geschätzt rund 3.000 Euro.

Bad Saulgau

Diebstahl von Baustelle

Aus einem derzeit in der Renovierung befindlichen Gebäude in der Straße "Am Kirchberg" haben Unbekannte in der letzten Woche diverse Kabel und ein Baustellenradio gestohlen. Zwischen Samstag, 25.04.26, und dem zurückliegenden Samstagnachmittag nahmen die Unbekannten mehrere hundert Meter verschiedener Kabel und das Akku-Radio der Marke "Makita" mit. Der dadurch entstandene Diebstahlsschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob die Tat während des Baubetriebs oder auch außerhalb der Arbeitszeiten verübt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Mengen

Rollo und Scheibe an Schulgebäude beschädigt

Möglicherweise mit einem Ball hat ein Unbekannter ein Sonnenschutzrollo und ein Fenster an der Astrid-Lindgren-Schule in der Ablachstraße beschädigt. Offenbar schoss oder warf er damit im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen so stark gegen das Rollo, dass sowohl dieses verbogen wurde als auch die äußere Verglasung der dahinterliegenden Glasscheibe splitterte. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Zu stark gebremst - Pkw bleibt auf dem Dach liegen

Offenbar am Ortsschild zu stark gebremst und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht hat ein 18-jähriger VW-Fahrer am Samstagabend in der Rosnaer Straße. Der junge Mann stieg gegen 19.30 Uhr so stark in die Eisen, dass die Räder blockierten und er dadurch die Kontrolle über den Wagen verlor. Der VW kam nach links von der Fahrbahn ab, kippte an der dortigen Böschung um und rollte aufs Dach, bevor er an einem Baum zum Stillstand kam. Weder der 18-Jährige noch sein Beifahrer wurden verletzt. Am Pkw wird der entstandene Schaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Nachdem aufgrund des Meldebilds zunächst von schwereren Unfallfolgen ausgegangen werden musste, war neben dem Rettungsdienst auch die örtliche Feuerwehr zum Unfallort alarmiert worden.

Gammertingen/Harthausen

Geschwindigkeitsüberwachungen

Beamte der Verkehrspolizei haben am Sonntagnachmittag auf der K 8205 bei Harthausen eine semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 13.30 und 18.30 Uhr wurden dabei rund 1.150 Fahrzeuge auf einem Abschnitt gemessen, auf welchem für Pkw 100 und für Lkw 60 km/h gelten. Insgesamt wurden dabei 18 Fahrzeuge registriert, welche bis zu 20 km/h zu schnell waren, zehn weitere fuhren mehr als 21 km/h schneller als erlaubt. Der Tageshöchstwert lag bei 134 km/h. Alle Betroffenen müssen nun mit entsprechenden Bußgeldern rechnen, die zehn im oberen Bereich zusätzlich mit Punkten in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell