Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw-Lenker drängt Radfahrer ab - Zeugen gesucht

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 22-jährigen Mercedes-Fahrer, der am Freitagabend in der Friedrichstraße einen 41-jährigen Radfahrer verletzt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen drängte der Pkw-Lenker den Radfahrer gegen 19.30 Uhr mehrfach zur Seite ab, sodass dieser auf den Gehweg ausweichen musste. Im weiteren Verlauf kam es an der Kreuzung zur Schillerstraße zur Kollision, als der Autofahrer abbog. Der 41-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen. Meckenbeuren

Seniorin wird Opfer von Schockanrufern

Opfer von Telefonbetrügern wurde eine 82-jährige Frau am Donnerstagmittag. Unbekannte täuschten der Seniorin am Telefon vor, eine Angehörige habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse zur Abwendung einer Haftstrafe eine Kaution hinterlegen. Die Frau schenkte der Geschichte Glauben und übergab vor ihrem Wohnhaus Wertgegenstände in Höhe von rund 45.000 Euro an einen unbekannten Abholer. Der Abholer wird als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er war unter anderem mit einer Weste sowie einer blauen Kappe bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen der Verdächtige möglicherweise aufgefallen ist, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsarten und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich unter www.polizei-beratung.de.

Immenstaad / B 31

Auffahrunfall führt zu hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag auf der B31 bei Kirchberg. Eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin war kurz vor 17 Uhr in Richtung Lindau unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 52-jähriger Mercedes-Lenker verkehrsbedingt anhielt. Dieser hatte gestoppt, um entgegenkommenden Feuerwehrfahrzeugen mit Sondersignal das Abbiegen zu ermöglichen. Aufgrund ihrer Unachtsamkeit prallte die 20-Jährige in das Heck des stehenden Pkw. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden, während der Wagen des 52-Jährigen fahrbereit blieb.

Tettnang

Zusammenstoß auf Radweg - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Radweg entlang der K 7709 am Freitagmittag sucht die Polizei Zeugen. Kurz nach 12 Uhr stießen zwei Radfahrer im Alter von 35 und 57 Jahren in Höhe der Einmündung "Im Reutele" aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Beide Männer kamen zu Sturz und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Da der Radweg zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war, der genaue Hergang jedoch noch unklar ist, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0.

Überlingen

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ein Fahrfehler eines Busfahrers hat am Freitagnachmittag in der Wiestorstraße zu erheblichem Sachschaden geführt. Ein 51-jähriger Fahrer eines Kleinbusses wollte in eine Haltestelle einfahren, rutschte dabei jedoch vom Brems- auf das Gaspedal ab. In der Folge prallte er gegen das Heck eines bereits in der Haltebucht stehenden Linienbusses. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 11.000 Euro. Fahrgäste befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht im auffahrenden Bus. Beide Fahrzeuge blieben nach der Unfallaufnahme fahrbereit.

Überlingen/ Owingen

Einbrüche in Gewerbebetriebe - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende sind bislang Unbekannte in zwei Gewerbeobjekte in Überlingen und Owingen eingebrochen. In Überlingen drangen die unbekannten Täter zwischen Freitagvormittag und Sonntagvormittag in einen Betrieb in der Straße "Zum Degenhardt" ein. Die Täter entwendeten einen Tresor, in dem sich Wertgegenstände befanden. Der Tresor wurde am Sonntagabend ungeöffnet auf einer angrenzenden Wiese aufgefunden. Offenbar war es der Täterschaft nicht gelungen, den Waffenschrank aufzuhebeln. In Owingen hebelten Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen die Tür eines Bürogebäudes in der Hauptstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie auf drei Etagen zahlreiche Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen / Überlingen / B 31

Auseinandersetzung nach riskantem Überholmanöver

Nach einem Verkehrsdelikt am Freitagabend auf der B31 bei Überlingen und einer anschließenden Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Autofahrer. Zunächst soll ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer auf Höhe des Birnauer Oberhofs mehrere Fahrzeuge verbotswidrig über eine Sperrfläche überholt haben. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker, der zuvor überholt worden war, verfolgte den 50-Jährigen daraufhin bis nach Unteruhldingen. Dort soll dieser ihn durch dichtes Auffahren sowie Ausbremsen zum Anhalten genötigt haben. Im Verlauf des folgenden Streits soll der 33-Jährige seinem Kontrahenten schließlich mit der Hand gegen den Hals geschlagen haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Nötigung und Körperverletzung verantworten. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

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