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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch / A96

Wohnmobil verursacht Unfall

Kurz vor Gebrazhofen verursachte am Donnerstagnachmittag gegen 16:14 Uhr ein Wohnmobil einen Verkehrsunfall als dieses bei hohem Verkehrsaufkommen vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte um einen Verkehrsteilnehmer zu überholen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, durch die Verkehrspolizei Kißlegg, befuhr das Wohnmobil die A96 von Lindau in Richtung Memmingen und setzte zum Überholen an, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein 27-jähriger Mercedesfahrer auf der linken Spur musste auf Grund dessen eine Vollbremsung machen um einen Unfall mit dem Wohnmobil zu verhindern. Dies erkannte ein 35-jähriger VW-Fahrer zu spät, welcher hinter dem Mercedes fuhr und fuhr auf diesen auf. Ein weiterer 23-jähriger Audifahrer, welcher hinter dem VW fuhr, wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt und fuhr auf den VW auf. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die linke Fahrspur der A96 war für kurze Zeit blockiert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die beiden Fahrzeugführer, welche auf das vordere Fahrzeug aufgefahren sind müssen mit einem Busgeld wegen zu geringem Abstand rechnen. Der Wohnmobilfahrer wird sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kißlegg Telefon 07563-90990 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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