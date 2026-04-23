Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Motorrad übersehen und aufgefahren

Leichte Verletzungen hat ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 19.30 Uhr auf der L 286 erlitten. Der Ducati-Lenker war von Ostrach in Richtung Krauchenwies unterwegs und wollte eigenen Angaben zufolge am Fahrbahnrand anhalten. Ein nachfolgender 39-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die Ducati auf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 23-Jährigen in eine Klinik. Sowohl am Motorrad als auch am Audi entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 20.30 Uhr voll gesperrt.

Krauchenwies

Ausgewichen und in Leitplanke gekracht

Um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 17.20 Uhr auf der L 456 kurz vor dem Ortseingang von Krauchenwies ereignet hat, bittet das Polizeirevier Sigmaringen. Angaben eines 40-jährigen Ford-Fahrers zufolge kam ihm ein weißer Lkw teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 40-Jährige nach rechts aus und prallte in die Leitplanke. Am Ford entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Der Lenker des Lastwagens setzte seine Fahrt indes in Richtung Sigmaringen fort, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den weißen Lkw geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern melden.

Herbertingen

Unbekannte beschädigen Hochsitze

Einen Hochsitz im Waldstück zwischen Herbertingen, Eichen und Fulgenstadt haben Unbekannte in der letzten Woche zweimal beschädigt. Am Wochenende entfernten die Unbekannten Pflastersteine, die als Fundament dienten. In den Folgetagen schraubten die Täter Sicherungspfähle ab, die den Hochsitz stabilisieren sollten. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Aach-Linz

Zündler verursachen Feuerwehreinsatz

Unbekannte haben am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr auf dem Funkenplatz im Bereich Ennerbach Reisig angezündet und dabei einen größeren Brand in Kauf genommen. Durch den vorherrschenden Wind bestand die Gefahr, dass umliegende Sträucher durch Funkenflug Feuer fangen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an und löschte die Flammen. Personen, die Hinweise auf die Zündler geben können, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Pfullendorf melden.

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