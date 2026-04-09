Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.04.2026

Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) (ots)

Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft befindet sich ein 32-Jähriger, gegen den das Kriminalkommissariat Ravensburg insbesondere wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Der Tatverdächtige soll am Sonntagabend auf einem Privatgrundstück einen 38-jährigen Bekannten mit einer augenscheinlichen Pistole bedroht und Bargeld sowie andere Wertgegenstände gefordert haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge versuchte der 32-Jährige im Zuge der Tat, den 38-Jährigen zu schlagen, nahm persönliche Gegenstände des 38-Jährigen an sich und zerstach die Reifen des Pkws des 38-Jährigen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Er wurde am folgenden Tag von Beamten des Polizeireviers Überlingen bei Uhldingen-Mühlhofen festgenommen. Dabei fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug des 32-Jährigen neben den persönlichen Gegenständen des 38-Jährigen unter anderem auch die augenscheinliche Pistole auf, bei der es sich tatsächlich jedoch um ein Pfefferspray in Pistolen-Form gehandelt hat.

Der 32-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der dringend Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen, deren Gegenstand auch die genaueren Hintergründe der Auseinandersetzung sind.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

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