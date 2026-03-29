Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Flucht vor der Polizei führt zu Verkehrsunfällen

Mehrere verbeulte Autos mit insgesamt 36.000 Euro Sachschaden sowie eine leicht verletzte Polizeibeamtin sind am Samstag um kurz nach 06.00 Uhr in Ravensburg das Ergebnis der Flucht eines 19-jährigen Audifahrers vor der Polizei. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Er war leicht alkoholisiert. Vermutlich von einer Diskothek aus gestartet, wollten Beamte einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg den Fahrer des Audi A4 kontrollieren. Als das Fahrzeug an einer Ampel stand und die Polizeibeamten bereits entsprechende Anhaltesignale setzten, blieb der Fahrer zunächst stehen, setzte dann aber unvermittelt zur Flucht an. Kurz danach kam das Fahrzeug in der Goethestraße einer anderen Streifenbesatzung entgegen. Dabei fuhr der Fahrer des Audi frontal auf den Streifenwagen zu und machte nicht den Anschein, sein Fahrzeug abbremsen zu wollen. Um zu verhindern, gerammt zu werden, musste das Polizeifahrzeug ruckartig zurücksetzen und stieß hierbei gegen ein geparktes Auto, so dass an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Der Verkehrsrowdy wich dabei zeitgleich nach links aus, überfuhr einen Bordstein und drückte sich so mit seinem Fahrzeug an dem Dienstfahrzeug vorbei. Er setzte seine Flucht vor der Polizei unbeirrt fort. Das erste Dienstfahrzeug der Polizei hat die sofortige Verfolgung wieder aufgenommen. Nach der Flucht durch das Wohngebiet verunfallte der Audifahrer mit seinem Fahrzeug schlussendlich selbst im Bereich Mozartstraße / Ebertstraße, als er in einer Linkskurve aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ebenfalls gegen ein geparktes Fahrzeug prallte. Dieses Fahrzeug wurde dabei noch auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben, so dass hierbei nochmals erheblicher Sachschaden entstanden ist. An Ort und Stelle konnte der Fahrer dingfest gemacht werden. Er muss sich nun einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Delikten verantworten. Hinzu kommt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter einer leichten Alkoholeinwirkung stand, was die Beamten veranlasste, eine Blutentnahme zu erheben. Die weitere Sachbearbeitung wurde vor Ort an die Verkehrsunfallexperten des Verkehrsdienstes übergeben. Die verletzte Polizeibeamtin konnte das Krankenhaus glücklicherweise nach den entsprechenden Behandlungen wieder verlassen. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer bei der Irrfahrt des Audis gefährdet worden sein oder andere Personen sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, so wird um eine Meldung an die Verkehrspolizeiinspektion Außenstelle Kißlegg unter 07563 9099-0 gebeten.

Aitrach

A-Klasse überschlägt sich neben der Autobahn

Von der Fahrbahn abgekommen und mindestens dreimal überschlagen hat sich eine A-Klasse am Samstag um 16.21 Uhr auf der A 96 Höhe Aitrach. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Wie die Verkehrsunfallexperten bislang ermitteln konnten, befand sich der 24-jährige Lenker des Mercedes auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Aitrach alleine im Fahrzeug in Fahrtrichtung Memmingen. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und wurde über diese geschleudert. Nachdem das Auto sich dreimal überschlug, blieb es circa 150 Meter entfernt im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Der schwerverletzte Fahrzeuglenker wurde durch hinzukommende Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeug geborgen. Er wurde durch einen alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Unfallfahrzeug ist komplett zerstört, was einen Schaden von circa 20.000 Euro bedeutet. Es musste vor Ort durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Durch die beschädigte Leitplanke sowie Schäden an einem Entwässerungsschacht entstanden weitere 10.000 Euro Schaden. Die Autobahn in Fahrtrichtung Memmingen war für eine knappe Stunden komplett gesperrt. Dadurch entwickelte sich ein Rückstau von mehreren Kilometern. Die örtliche Feuerwehr war zur Unterstützung der Maßnahmen ebenfalls vor Ort im Einsatz.

Weingarten / Zwickau

Diebstahl in Weingarten endet mit Verfolgungsfahrt und Schüssen durch die Polizei

Nachdem eine zunächst unbekannte Täterschaft am Samstag zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr einen Audi Q5 in der Rebbachstraße in Weingarten entwendete, war der Lenker des Fahrzeugs später im benachbarten Bundesland Bayern in eine lange Verfolgungsfahrt verwickelt, welche erst in Zwickau endete. Der Diebstahl des Fahrzeugs in Weingarten wurde erst in den frühen Morgenstunden entdeckt und entsprechend zur Anzeige gebracht. Ein Anwohner habe in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht und konnte später den ermittelnden Beamten berichten, dass er 2 dunkel gekleidete Täter beobachtete. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Fahrzeug mitsamt einem Anhänger am Straßenrand vor der Wohnanschrift des Besitzers geparkt und wurde zunächst mitsamt diesem Anhänger entwendet. Der Anhänger wurde jedoch offensichtlich durch die Täter kurze Zeit später abgehängt und verblieb unweit des Tatortes stehen. Erst später gegen 05.25 Uhr wurde das Fahrzeug wieder auffällig, als der Fahrer auf der A 72 in Richtung Leipzig am Dreieck Hochfranken sich einer Verkehrskontrolle entzogen hat und durch Polizeibeamte der bayrischen Polizei entsprechend verfolgt wurde. Dabei war der Flüchtige mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und wechselte mehrfach grob fahrlässig den Fahrstreifen. Dabei kollidierte er mit mehreren Warnbaken und Baustelleneinrichtungen, welche durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Bei einem Ausweichmanöver bzw. starken Abbremsen wegen dieser umherfliegenden Teile kam ein bayrischer Streifenwagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von circa 25.000 Euro entstand. Nach einer weiteren Verfolgung bis nach Zwickau-Ost im Ortsteil Cainsdorf fuhr der Flüchtige zunächst gegen ein Geländer und setzte im Anschluss zurück. Dabei fuhr er auf die einschreitenden Polizeibeamten zu und es kam zur Schussabgabe der Beamten auf das Fahrzeug. Die Beamten konnten schließlich den Tatverdächtigen festnehmen. Ein 27-jähriger mit polnischer Staatsbürgerschaft. Ein Drogenvortest beim Täter reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Bei der Festnahme durch die Polizei befand sich nur ein Täter im Fluchtfahrzeug. Ob es beim Diebstahl einen Komplizen gab beziehungsweise wer dies ist, wird Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Die Polizeibeamten des Polizeirevier Weingarten konnten somit dem Fahrzeugbesitzer zwar mitteilen, dass das Fahrzeug durch die Polizei sichergestellt wurde. Leider aber auch mit einem Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Zeugen zum Fahrzeugdiebstahl in Weingarten werden gebeten ihre Erkenntnisse dem Polizeirevier Weingarten (Telefon: 0751 803-6666) zu berichten.

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