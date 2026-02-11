Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kind und weitere Personen ohne Sicherung im Pkw befördert

Ohne jegliche Sicherung hat am Montagvormittag ein 70-jähriger Pkw-Lenker ein Kind im Fahrzeug befördert. Der Wagen war im Rahmen einer polizeilichen Kontrollstelle aufgefallen, hier wurde festgestellt, dass der Vierjährige im Beifahrerfußraum stand und von seinem Vater, der auf dem Beifahrersitz saß, festgehalten wurde. Außerdem befanden sich noch drei weitere Personen im Kofferraum des Wagens, die ebenfalls nicht gesichert waren. Sowohl der Fahrer als auch der Vater des Kindes müssen nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen. Ungeachtet der Ordnungswidrigkeit weist die Polizei darauf hin, dass ein solch fahrlässiges Verhalten bereits bei geringen Geschwindigkeiten, wie sie innerorts gefahren werden, im Fall eines Unfalls für die unangeschnallten Personen schnell lebensgefährlich werden kann.

Krauchenwies

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 22.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L 286. Gegen 7 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Opel die Strecke von Ostrach in Richtung Krauchenwies und musste stark bremsen, nachdem eine Gruppe Rehe die Fahrbahn querte. Während ein direkt folgender 55-jähriger Dacia-Lenker noch rechtzeitig anhalten konnte, bemerkte der 33-jährige Lenker eines VW, der als drittes Fahrzeug in der Reihe fuhr, dies zu spät, fuhr wuchtig auf und schob alle drei Fahrzeuge aufeinander. Hierdurch wurden sowohl der 33-Jährige als auch der 55-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Die 50-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Der VW und der Dacia waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Unfallflucht beobachtet

Nachdem sie beim Ausparken auf dem Parkplatz des Amtsgerichts am Dienstagvormittag einen abgestellten Wagen gestreift und danach Unfallflucht begangen hat, ermittelt die Polizei gegen eine 70-jährige Autofahrerin. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und entsprechend angezeigt. Auf die Frau kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Mengen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden von insgesamt rund 21.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Riedlinger Straße entstanden. Gegen 15 Uhr wich der 49-jährige Lenker eines Mercedes kurz vor dem Kreisverkehr eigenen Angaben zufolge einem Tier aus, kam im weiteren Verlauf von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand, insbesondere an dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell