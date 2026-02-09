Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung vor Gaststätte

In einer Lokalität in der Escher-Wyss-Straße ist am frühen Sonntagmorgen eine private Feier aus dem Ruder gelaufen. Kurz vor 2 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung mit einer größeren Personenanzahl vor dem Gebäude gerufen. Vor Ort wurden mehrere Dutzend Gäste und eine aufgeheizte Gesamtstimmung festgestellt. Durch einen umfangreicheren Kräfteeinsatz gelang es, die aus bislang nicht bekanntem Grund miteinander in Streit geratenen Gruppierungen zu trennen. Drei Personen, die durch ihr provozierendes Verhalten besonders auffielen, erhielten einen Platzverweis, welchem sie teils nur widerwillig folgten. Durch positives Einwirken anwesender Verantwortlicher konnte die Situation schließlich beruhigt werden. Zu strafbarem Verhalten scheint es nach bisherigem Stand nicht gekommen zu sein.

Ravensburg

Zeugen nach möglicher Tätlichkeit gesucht

Nachdem ein 34-Jähriger angibt, am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr vor einer Apotheke am Marienplatz von zwei Unbekannten zusammengeschlagen worden zu sein, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der stark Betrunkene klagte zwar den Beamten gegenüber über Schmerzen, lehnte eine weitergehende medizinische Behandlung aber ab. Zu den möglichen Angreifern konnte er keine näheren Angaben machen. Das Polizeirevier Ravensburg bittet daher etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg/Baienfurt/Wangen i.A.

Fahrten unter Drogeneinwirkung

Insgesamt fünfmal wurden am Sonntag und in der Nacht zum Montag Personen kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen, die mutmaßlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln einen Pkw gelenkt haben. Ein 21-Jähriger wurde am späten Sonntagvormittag im Stadtgebiet Ravensburg angehalten, dessen Vortest positiv auf THC und Kokain reagierte. Ebenfalls in Ravensburg verlief der Vortest bei einem 34-Jährigen am Sonntagnachmittag positiv auf Kokain und bei einer 35-Jährigen am frühen Montagmorgen kurz nach 2 Uhr positiv auf THC. In Baienfurt wurde ein 26-Jähriger am späten Sonntagabend positiv auf THC getestet und in Wangen schlug ebenfalls am späten Sonntagabend der Vortest bei einer 52-Jährigen positiv auf Amphetamin an. In allen Fällen endete die Weiterfahrt an Ort und Stelle und die Betroffenen mussten sich von einem Arzt je eine Blutprobe entnehmen lassen. Deren Analysen entscheiden nun über den weiteren Verlauf der jeweils eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Sollten sie den Verdacht bestätigen, erwartet die Betroffenen ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Euro-Bereich und ein Fahrverbot.

Leutkirch

Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Bereits am zurückliegenden Donnerstagnachmittag (05.02.26) hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Kiesparkplatz beim Friedhof Gebrazhofen in der Vogteistraße einen geparkten Mercedes beschädigt. Mutmaßlich beim Ausparken gab der Unbekannte zu viel Gas und schleuderte so Schlamm und Steine auf das abgestellte Fahrzeug. Hierdurch entstand an dem Mercedes ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Da in dem Zeitraum in Gebrazhofen der Fasnetsumzug stattfand, erhoffen sich die Beamten, die wegen des Verdachts der Unfallflucht ermitteln, etwaige Hinweise zu dem bislang unbekannten Verursacher. Zeugen mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 melden.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Drei Verletzte, davon einen Schwerverletzten, forderte ein Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der L 318 bei Kleinhaslach. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte kurz vor 12 Uhr der 22-jährige Lenker eines Kleintransporters auf der Salzstraße aus Richtung Kleinhaslach kommend die L 318 in Richtung Isny queren und missachtete dabei die für ihn geltende Stoppstelle. Im Kreuzungsbereich prallte ein aus nördlicher Richtung in Richtung B 12 fahrender und vorfahrtsberechtigter Citroen in die Seite des Kleintransporters, wodurch dieser umkippte und auf der Seite zum Liegen kam. Der Citroen kam in den Grünstreifen ab. Während der 60-jährige Pkw-Lenker dadurch schwer verletzt wurde, zogen sich der 22-jährige Transporterfahrer und sein 28-jähriger Beifahrer eher leichtere Verletzungen zu. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde einbehalten, gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ob wie von ihm angegeben mögliche Bremsenprobleme vorgelegen haben könnten, muss nun ein technisches Gutachten klären.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell