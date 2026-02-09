Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr in der Aistegstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter touchierte mutmaßlich beim rückwärts Einparken mit der Anhängerkupplung einen geparkten Opel Astra. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein 41-jähriger Motorradfahrer am Samstag gegen 15.15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Bonndorf und Mahlspüren zugezogen. Der Kawasaki-Lenker war in Richtung Mahlspüren unterwegs, kam aus bislang unbekannter Ursache auf einer Kuppe zu Fall und schlitterte mehrere Meter über die Fahrbahn. An seiner Maschine entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

Überlingen

Hund von Pkw erfasst - Hundehalterin gesucht

Nachdem eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr auf der B 31 bei Überlingen mit einem Hund zusammengestoßen ist, bittet die Polizei um Hinweise. Die Toyota-Lenkerin fuhr in Richtung Sipplingen, als ihr ein Hund vor den Wagen lief und sie das Tier erfasste. Die Hunde-Halterin nahm das Tier nach einem kurzen Gespräch an sich und suchte aufgrund seiner Verletzungen rasch einen Tierarzt auf, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am Toyota entstand bei der Kollision an der Frontstoßstange Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Hundehalterin wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben, bei dem Hund soll es sich um einen schwarz-weißen Mischling gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit einer Anzeige muss ein 23-Jähriger rechnen, der sich am Sonntagabend unerlaubt hinters Steuer eines Autos gesetzt hat. Gegen 21.45 Uhr endete die Fahrt in der Lippertsreuter Straße in einer Kontrollstelle der Polizei. Die Beamten stellten rasch fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

