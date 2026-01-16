Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer

Augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand ein 21 Jahre alter E-Scooter-Fahrer, den Polizeibeamte am Donnerstag gegen 16 Uhr im Stadtgebiet gestoppt haben. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle wies der Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Den E-Scooter nahmen die Beamten in Verwahrung. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, kommen auf den 21-Jährigen ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

Sigmaringen

Geparktes Fahrzeug angefahren

Wegen Fahrerflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Sigmaringen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag einen Renault in der Merowinger Straße mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt hat. Am Renault, der am Straßenrand abgestellt war, entstand dabei hinten links Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 11.30 und 12.30 Uhr ereignet haben dürfte, sowie Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Sigmaringendorf

Polizei überwacht Überholverbot

Je ein empfindliches Bußgeld sowie ein Punkt im Verkehrssünderregister kommen auf fünf Fahrzeuglenker zu, die am Montag auf der B 32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf trotz des dort bestehenden Überholverbots überholt haben. Beamte der Verkehrspolizei überwachten den Streckenabschnitt im Tagesverlauf, stoppten die Verkehrssünder und zeigten sie bei der Bußgeldstelle an.

Stetten am kalten Markt

Unbekannte lagern Müll ab

Illegal Müll entsorgt haben bislang unbekannte Müllsünder im Laufe der Woche. Im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag stellten die Unbekannten zwei Waschmaschinen im Bereich eines Altkleidercontainers auf dem Gelände eines Discounters in der Friedenstraße ab. Auf einem Grundstück in der Europastraße fand die Eigentümerin am Donnerstag bereits zum wiederholten Male Müll, den sie auf eigene Kosten entsorgte. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt in beiden Fällen wegen illegaler Müllablagerung und bittet Personen, die Hinweise zu den Müllsündern geben können, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Mengen

Trio schlägt auf Mann ein

Vor einer Gaststätte in der Pfarrstraße haben am Donnerstag gegen 22.30 Uhr drei bislang unbekannte Personen auf einen 36-Jährigen eingeschlagen. Die körperliche Auseinandersetzung verlagerte sich Zeugenangaben zufolge danach vor das Pfarrhaus. Der 36-Jährige erlitt durch den Übergriff Kopfverletzungen und Prellungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Trio flüchtete nach der Tat mit einem Fahrzeug. Der Polizeiposten Mengen hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zu dem Trio mit südländischem Aussehen. Zwei Täter sollen etwa 170 groß und kräftig gebaut sein, einer der beiden soll lockiges Haar haben. Der dritte Täter soll etwa 185 cm groß und schlank sein. Alle drei waren dunkel gekleidet. Zudem bitten die Ermittler einen bislang unbekannten Zeugen, der ein Fahrrad mit sich führte und dem 36-Jährigen zu Hilfe kam, sich zu melden.

Herbertingen

Fahrzeuglenker prallt gegen Baum

Schwerste Verletzungen hat ein 71 Jahre alter Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 5.45 Uhr auf der L 282 erlitten. Der Senior war zwischen Marbach und Kanzach unterwegs und kam in einer Linkskurve auf glatter Fahrbahn von der Landesstraße ab. Er prallte in der Folge mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Wagen stellte sich durch den Aufprall auf und wurde stark beschädigt. Der 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit über 60 Einsatzkräften an der Unfallstelle eingesetzt.

