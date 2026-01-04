Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Störer landet nach tätlichem Angriff in Gewahrsam

Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr wurde der Polizei ein aggressiver Mann vor einem Cafe am Marienplatz gemeldet, der gegen die Scheiben klopfte und das dortige Personal belästigte und hierbei auch sein Genital entblößte. Der deutlich alkoholisierte 22-Jährige wurde auf Grund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte er sich körperlich und versuchte auch einen eingesetzten Beamten mit den Füßen zu treten, verfehlte diesen jedoch. Weiterhin stieß er während des Transports im Streifenwagen seinen Hinterkopf gegen die Stirn einer Beamtin, während diese ihn körperlich fixierte. Hierdurch erlitt die Beamtin leichte Schmerzen. Die restliche Nacht verbrachte der Aggressor in einer Zelle beim Polizeirevier Ravensburg. Nachdem er am folgenden Morgen aus dem Gewahrsam entlassen wurde, weigerte er sich das Polizeirevier zu verlassen und verhielt sich weiter verbal aggressiv. Auf Grund seines Verhaltens wurde er in einer Fachklinik vorgestellt, wo er in der Folge aufgenommen wurde. Gegen den in Spanien wohnhaften marokkanischen Staatsangehörigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Neben dem tätlichen Angriff auf die Polizeibeamten muss er sich auch wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole (sog. Hitlergruß) verantworten.

Leutkirch

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstagabend gegen 17:40 Uhr kam ein Gespann mit Anhänger in der Rimpacher Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand von zurückgebliebenen Teilen an der Unfallstelle kann auf einen Anhänger geschlossen werden, der rechtsseitig beschädigt sein müsste. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/84880 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell