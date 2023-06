Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 14.30 Uhr auf der L 456 ereignet hat. Die 17 Jahre alte Fahrerin eines dreirädrigen Leichtkraftfahrzeugs erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 44-jährige Lenker eines Ford verkehrsbedingt bremsen musste, und fuhr auf. Eine 14-jährige Mitfahrerin im Ford wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Beuron

Motorradfahrer bei Unfall mittelschwer verletzt

Auf der L 277 zwischen Beuron und Fridingen ist am Montag gegen 12 Uhr ein 54 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mittelschwer verletzt worden. Mutmaßlich berührte eine Fußraste der Harley-Davidson aufgrund der Schräglage in einer Linkskurve den Asphalt, wodurch der 54-Jährige zu Fall kam und im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte den Biker in eine Klinik, die er wenige Stunden später wieder verlassen konnte. An der Harley entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Bad Saulgau

Versuchter Einbruch

In ein Tabakwarengeschäft in der Hauptstraße haben im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagabend bislang unbekannter Täter versucht, einzubrechen. Beim Aufbrechen der Eingangstür scheiterten sie jedoch und zogen ohne Beute von dannen. Personen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Pfullendorf

Frau durch Hundebiss verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 45 Jahre alte Frau am Montag kurz nach 8 Uhr erlitten, als sie vom Hund einer Spaziergängerin in die Wade gebissen wurde. Die bislang unbekannte Frau stand auf dem Wanderweg an der Maria Schray-Kirche in Richtung Ortsausgang, als die 45-Jährige mit ihrem Hund vorbeiging. Der kniehohe goldbraune Vierbeiner der Unbekannten bellte die 45-Jährige zunächst an und fasste sie schließlich am Bein. Die unbekannte Hundehalterin wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt und blond beschrieben. Die Frau soll osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Sie trug eine blaue Steppjacke und schwarze Leggings. Hinweise zu der Unbekannten nehmen die Ermittler der Polizeihundeführerstaffel unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Bienenvolk gestohlen

Ein Bienenvolk ist in Aach-Linz im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, in der Bodenseestraße gestohlen worden. Eine Imkerin hatte zum Einfangen des Schwarms einen Bienenkasten auf dem Gelände eines Autohauses aufgestellt. Unbekannte entwendeten daraufhin den Kasten mitsamt dem Bienenvolk. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

Pfullendorf

Fahrzeug angefahren

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag an einem BMW hinterlassen, der zwischen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Sankt-Katharinenstraße abgestellt war. Der Unbekannte streifte den BMW mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken vorne rechts. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell