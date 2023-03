Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.03.2023

Friedrichshafen / Überlingen (ots)

Nach Raubdelikten - Jugendlicher in Untersuchungshaft

Weil er im Verdacht steht, an mehreren Straftaten im Bereich Überlingen und Friedrichshafen beteiligt gewesen zu sein, sitzt ein 17 Jahre alter Jugendlicher aktuell in Untersuchungshaft. Bereits nach einem Raub Anfang Dezember am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Überlingen und Ende Januar am Friedrichshafener Hafenbahnhof (wir berichteten in unseren Meldungen) war er in den Fokus der Polizei geraten. Offenbar ohne jedes Unrechtsbewusstsein und vollkommen unbeeindruckt davon, dass die Polizei gegen ihn ermittelt, soll er nur wenige Tage später wieder an einer Raubstraftat am ZOB im Überlingen beteiligt gewesen sein. Nach seiner erneuten Festnahme wurde der 17-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg bereits Anfang Februar beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt, wo Haftbefehl gegen ihn erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Unter anderem steht auch ein 14-Jähriger im Verdacht, an den genannten Delikten in Überlingen mitbeteiligt gewesen zu sein. Auf dessen Konto geht den bisherigen Nachforschungen zufolge offenbar auch eine räuberische Erpressung Anfang Januar am Überlinger ZOB. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt. Diese dauern aktuell noch an und sollen insbesondere auch die Beteiligung weiterer möglicher Komplizen klären.

