Leutkirch

Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die rückwärtige Terrassentür eines Wohnhauses in der Waldstraße auf, durchsuchte mehrere Schubladen und entwendete aus dem Schlafzimmer Bargeld in Höhe von ca. 1.400 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Wohnungseinbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen und Anwohnern, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07561 84880 entgegen.

Leutkirch

Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Am Freitag gegen 17.30 Uhr kam es auf der L308 zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-jährige Lenker eines VW Caddy die L308 von Adrazhofen kommend in Fahrtrichtung Wuchzenhofen und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug. Nach dem Ausscheren auf die linke Fahrbahnseite erfasste der Caddy mit dem linken Außenspiegel die dunkel gekleidete, 28-jährige Fußgängerin, welche ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand in Richtung Wuchzenhofen unterwegs war. Durch den Streifvorgang wurde die Fußgängerin in das angrenzende Wiesengrundstück abgewiesen. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An dem Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg zum Unfallhergang dauern an.

Baienfurt

Kollision mit Gegenverkehr fordert mehrere Verletzte

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in der Waldseer Straße ereignete. Ein 18-jähriger Nissan-Fahrer fuhr auf der Waldseer Straße in Richtung Weingarten und geriet mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, wobei er in der Folge auf der Gegenfahrbahn mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Golf einer 66-Jährigen kollidierte. Der Unfallverursacher und sein 18-jähriger Beifahrer wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die Golf-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Nissan war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

