PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Herdwangen-Schönach

Werkstattbrand

Am Samstag gegen 15.45 Uhr wurde ein Brand in Herdwangen-Stohrenhof gemeldet. Das Feuer, welches offensichtlich in einer Werkstatt ausbrach, konnte durch den Eigentümer vor Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei selbst gelöscht werden. Beim Schweißen an einem Mähtraktor entzündete sich ausgelaufenes Benzin und ein daneben stehender Benzinkanister fing Feuer. Es entsteht Sachschaden von etwa 500.- Euro. Die freiwillige Feuerwehr Herdwangen-Schönach-Oberndorf war mit 21 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Außerdem war der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort, welcher aber ebenfalls nicht mehr gebraucht wurde.

Bad Saulgau

Unbekannte Vandalen

Eine mutwillige Zerstörung fand ein Zeuge am Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr in der Männertoilette des Friedhofes in Bad Saulgau vor. Unbekannte hatten in der Zeit von Freitag auf Samstag den Handtuchautomaten gewaltsam von der Wand gerissen, und die Einzelteile auf dem Boden verteilt. Außerdem ließen sie erheblichen Unrat in der Toilette zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300.- Euro. Zeugen welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

