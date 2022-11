Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeichef-Vereinigung Bodensee (PCVB) beim Polizeipräsidium Ravensburg zu Gast

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ravensburg (ots)

Im Rahmen ihrer zweitägigen Herbsttagung war die Polizeichef-Vereinigung Bodensee (PCVB) am Dienstag und Mittwoch beim Polizeipräsidium Ravensburg zu Gast. Das Gremium der Polizeichefs aller Bodenseeanrainer mit Vertretern aus der Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Bayern und Baden-Württemberg trifft sich in regelmäßigen Abständen zum Erfahrungsaustausch.

Gemeinsames Ziel ist es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Kriminalitätsbekämpfung weiter zu intensivieren und die sicherheitspolizeilichen Herausforderungen rund um den Bodensee gemeinsam weiterzuentwickeln. Eingeladen hatte der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer, der derzeit den Vorsitz der Polizeichef-Vereinigung Bodensee innehat. Bei einem Empfang im Rathaus am Mittwochmorgen hieß Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp die Polizeichefs in Ravensburg herzlich willkommen. Hierbei betonte er die Wichtigkeit des internationalen Austauschs: "Kriminalität macht vor Staatsgrenzen nicht Halt, also dürfen diese bei der Verfolgung und Aufklärung von Straftaten ebenfalls kein Hindernis sein! Um im Kampf gegen das Verbrechen erfolgreich zu sein, muss die Polizei mit den Kriminellen mithalten können. Das kann nur gelingen, wenn die Sicherheitsbehörden eng vernetzt sind."

Bei der Arbeitssitzung standen grenzüberschreitende Kriminalitätsformen und herausragende Einsatzlagen ebenso im Fokus wie die Auswirkungen des Ukrainekrieges und einer möglichen Energiemangellage auf die polizeiliche Arbeit. Ein Austausch zu Strategien qualifizierter Nachwuchsgewinnung, die auch bei den Polizeien um den Bodensee zunehmend zur Herausforderung wird, rundete das Themenspektrum ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell