PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 18.09.22 aus dem Landkreis Sigmaringen

Krauchenwies (ots)

Alkoholisierter Fahrzeuglenker gerät ins Schleudern

Der Lenker eines Alfa Romeo befuhr am frühen Sonntagmorgen die L 456 in FR Krauchenwies. Kurz vor der Einmündung mit der Sigmaringer Straße kam der 59jährige Fahrzeuglenker von der Fahrbahn ab und touchierte den Bordstein. Anschließend schleuderte er in die Leitplanke, wurde von dieser abgewiesen und fuhr noch in ein Straßenschild. Anschließend ließ er sein Fahrzeug stehen und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er meldete sich jedoch kurz darauf telefonisch bei der Polizei. Aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung wurden ihm zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Veringenstadt

Alkoholisierter Autofahrer wendet beim Erkennen der Polizei

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen befanden sich am Samstag gegen 21.25 Uhr bei einer Unfallaufnahme auf der L 415 zwischen Veringenstadt und Inneringen. Der 29jährige Fahrer eines Opel sah den Streifenwagen und wendete daraufhin sein Fahrzeug. Die Beamten bemerkten dies, verfolgten den Opel und kontrollierten ihn. Bei dem Fahrer stellten sie Alkoholbeeinflussung fest. Er sieht nun einem Bußgeldverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung entgegen.

Bad Saulgau

Ex-Freundin mit Messer verletzt

Vor einer Tanzbar in der Martin-Staud-Straße kam es am frühen Sonntagmorgen zum Streit zwischen einem 33jährigen und seiner 35jährigen Ex-Freundin. Der Mann zog ein Taschenmesser und verletzte die Frau oberflächlich an den Fingern einer Hand. Die Frau ging daraufhin nach Hause. Später tauchte der Mann auf ihrer Terrasse auf und schlug mit der bloßen Faust die Verglasung der Terrassentür ein. Dabei schnitt er sich so heftig in den Arm, dass er im Krankenhaus versorgt werden musste. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung

