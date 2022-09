Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Hindenburgstraße / Jahnstraße ereignet hat. Der 50 Jahre alte Fahrer eines Ford übersah beim Einfahren von der Hindenburgstraße in die Jahnstraße die bevorrechtigte Fahrerin eines Hyundai und kollidierte mit dieser. Während beide Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, mussten ihre Fahrzeuge aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden.

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Mit etwa 1,9 Promille stoppten Beamte des Polizeireviers Ravensburg am heutigen Freitag gegen 2 Uhr einen 42-jährigen Autofahrer in der Jahnstraße. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Polizisten auf, dass der Mann erheblich alkoholisiert ist, weshalb sie mit ihm einen Alkoholtest durchführten. Der 42-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten, zudem erwartet den alkoholisierten Autofahrer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ravensburg

Ladendiebstahl

Waren im Gesamtwert eines dreistelligen Euro-Betrags haben zwei Frauen im Alter von 57 und 34 Jahren in einem Einkaufszentrum in der Weißenauer Straße entwendet. Ein Ladendetektiv beobachtete die Frauen dabei, wie diese die Waren in eigens hierfür präparierten Röcken verstauten und anschließend die Kasse passierten, ohne zu bezahlen. Die beiden Frauen müssen nun mit einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen, den entstandenen Schaden beglichen sie noch vor Ort.

Ravensburg

Mann stürzt aus Fenster

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ist ein 27-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht in der Berger Straße aus einem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss gestürzt. Der Mann fiel nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst auf einen größeren Pritschenanhänger und prallte dann auf dem Boden auf. Ein Nachbar verständigte die Einsatzkräfte, woraufhin der Mann durch einen Rettungsdienst mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Danziger Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Alkoholisierter randaliert und landet in Gewahrsam

Weil er stark alkoholisiert mehrfach gestürzt ist und nicht mehr verkehrsfähig war, nahmen Beamte des Polizeireviers Weingarten am Donnerstagabend einen 20-Jährigen in Gewahrsam, der sich zuvor aggressiv und renitent gegenüber einer Rettungswagenbesatzung gezeigt hatte. Beim Transport im Krankenwagen beleidigte der junge Mann die Einsatzkräfte und versuchte später im Krankenhaus, diese anzuspucken. Nach der ärztlichen Versorgung musste der 20-Jährige die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Ihn erwarten nun neben den Kosten für die Übernachtung mehrere Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft. Einen Alkoholtest verweigerte er unterdessen.

