Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw auf Parkplatz beschädigt, Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr einen geparkten Skoda auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße. Beim Unfallfahrzeug soll es sich um einen weißen SUV handeln. Der Sachschaden im Heckbereich beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen, sowie Personen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Gefährlicher Abbiegevorgang endet mit Unfall - Polizei sucht Motorradfahrer und Zeugen

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem ein unbekannter Motorradfahrer am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der L 280 einen Traktor mit seinem Anhänger überholte und dieser im Anschluss verunfallte. Der 28-jährige Fahrer war mit seinem Traktor-Gespann von Ostrach kommend in Richtung Denkingen unterwegs und bog an der Kreuzung L 280/ K 8272 in Richtung Hahnennest ab. Während des Abbiegevorgangs überholte der unbekannte Lenker eines Kraftrads das Gespann und bog ebenfalls in Richtung Hahnennest ab. Aufgrund einer Verkehrsinsel im dortigen Bereich und dem Motorrad, das sich beim Abbiegevorgang links neben dem Gespann befand, lenkte der 28-Jährige den Traktor nach rechts, um eine Kollision zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver kippte der voll beladene Anhänger auf die Fahrbahn, wobei sich die Ladung von etwa 17 Tonnen Ernteerzeugnis auf der Fahrbahn verteilte. Der unbekannte Kraftrad-Fahrer setzte seine Fahrt unterdessen fort, ohne sich um die erforderlichen Pflichten zu kümmern. Der Lenker des Traktors wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei dem Motorrad soll es sich um ein schwarzes Modell mit ÜB-Kennzeichen handeln. An dem Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 60.000 Euro. Etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Motorradfahrer, sowie zum Kraftrad geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen geparkten Mitsubishi am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Schulstraße. Der Unbekannte touchierte den Wagen mit seinem grauen oder weißen Pkw an der linken Seite beim Ein-oder Ausparken. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Wald

WhatsApp-Betrug

Einer Betrugsmasche ist eine 68-jährige Frau am Donnerstagmittag aufgesessen. Über den Messenger-Dienst WhatsApp gaben sich die Betrüger unter einer fremden Nummer als Tochter der Frau aus und baten sie, für sie zwei Überweisungen zu tätigen. Die Frau vertraute der angeblichen Tochter und überwies insgesamt einen Betrag in einer vierstelligen Höhe an verschiedene Konten. Nachdem die 68-Jährige am Abend Kontakt zu ihrer richtigen Tochter hatte, flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und warnt vor dieser und weiteren Betrugsmaschen und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen, insbesondere fremden Telefonnummern gegenüber. Informationen zu diesen und weiteren Betrugsmaschen, sowie Tipps, finden Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

Sigmaringen

Sachbeschädigung zahlreicher Fenster und Scheiben -Tatverdächtiger ermittelt

Nach mehreren Sachbeschädigungen in der Region Sigmaringen in jüngster Vergangenheit (wir berichteten) konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen nun einen 32-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann, der im Landkreis Sigmaringen wohnhaft ist, verschoss nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Schleuder über mehrere Wochen hinweg Metallkugeln und beschädigte damit mehrere Fenster an Gebäuden und Fahrzeugen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige die Stahlkugeln im Gesamtwert mehrerer hundert Euro offensichtlich an seiner Arbeitsstelle entwendet hatte. Ob der Mann darüber hinaus auch für weitere Taten in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nun muss er mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen der Sachbeschädigungen und Diebstahls rechnen.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 02.08.22:

Sigmaringen, Bingen

Fensterscheiben beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Abermals wurden Fensterscheiben im Raum Sigmaringen beschädigt, möglicherweise durch den Beschuss mit einer Schleuder. In Bingen in der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag ein Fensterglas und der Metallrahmen einer Hauseingangstüre beschossen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hier konnte eine kleine Stahlkugel aufgefunden werden. Ebenso wurde in Sigmaringen zwischen Freitagabend und Montagabend in der Mühlbergstraße die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts beschädigt. Der Sachschaden dort beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Ob diese sowie jüngst zurückliegende Taten in Zusammenhang stehen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5286753), ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 10.08.2022:

Bingen

Erneute Beschädigung einer Glasscheibe - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben abermals eine verglaste Eingangsschiebetür zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen in der Bahnhofsstraße zerstört (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5287625). Auch dieses Mal wurde die Scheibe vermutlich durch den Schleuderbeschuss einer Stahlkugel beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Weiterhin ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im genannten Zeitraum in Bingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 11.08.2022:

Bingen

Scheibe an Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Schmidl Siedlung die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eines BMWs zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 0.15 Uhr, ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. In der Umgebung kam es in jüngster Vergangenheit zu mehreren Sachbeschädigungen an diversen Fahrzeugen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 15.08.2022:

Sigmaringen

Erneute Sachbeschädigung an Fensterscheibe - Zeugen gesucht

Abermals wurde durch einen unbekannten Täter in der Nacht zum Freitag die Fensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Burgstraße eingeschlagen. Die Scheibe wies mehrere Löcher auf, die mutmaßlich durch den Schleuderbeschuss von Metallkugeln entstanden sind. Ein mutmaßliches Geschoss konnte von den Polizisten auf der gegenüberliegenden Straßenseite sichergestellt werden. Zu einer weiteren Beschädigung der Fensterscheibe mit einem Einschussloch kam es am Samstag zwischen 3 Uhr und 14 Uhr. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Da es in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen in der Region gekommen ist, prüfen die Ermittler einen Zusammenhang der Taten. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Personen, die in der Burgstraße zu den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

