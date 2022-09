Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

BMW-Lenkerin bei Unfall verletzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache dafür gewesen, sein, dass eine 21 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der Landesstraße zwischen Schlier und Ravensburg verunfallt ist. Die BMW-Lenkerin kam in einer Kurve auf Höhe von Albertshofen von der Straße ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und landete im Straßengraben. Sie verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Leutkirch

Unfall auf Kreuzung in der Wangener Straße

Die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet hat ein 26 Jahre alter Skoda-Lenker am Mittwoch kurz vor 21 Uhr in der Wangener Straße. Der 26-Jährige kam aus der Hermann-Neuner-Straße und fuhr bei ausgeschalteter Ampelanlage in die Kreuzung ein. Dabei nahm er einem 42-jährigen Audi-Lenker die Vorfahrt, der in Richtung Innenstadt unterwegs war und prallte mit dessen Wagen zusammen. Bei der Kollision entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro. Derzeit steht im Raum, dass der Audi-Lenker trotz einsetzender Dunkelheit ohne Licht unterwegs war, weshalb auch er für den Unfall mit verantwortlich sein könnte.

Aichstetten

Unfall durch Aquaplaning

Totalschaden dürfte an einem BMW entstanden sein, dessen 51 Jahre alter Fahrer am Mittwochmorgen von der A 96 abgekommen ist. Der BMW-Lenker war kurz nach 8 Uhr in Richtung Lindau unterwegs, als er zwischen Aitrach und Aichstetten in einen Platzregen geriet. Wegen der nassen Straße kam der 51-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch, durchbrach einen Weidezaun und kam neben der Autobahn zum Stehen. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand an seinem BMW ein Schaden, der auf rund 50.000 Euro geschätzt wird. Wie hoch der entstandene Schaden am Weidezaun ist, ist derzeit unbekannt.

Bad Wurzach

Handfester Streit in Unterkunft

Wegen einem Schlagabtausch unter mehreren Beteiligten in einer Wohnunterkunft im Stadtgebiet ist die Polizei am Mittwoch gegen 14 Uhr ausgerückt. Ein 23 Jahre alter Bewohner soll an der Eingangstüre unvermittelt auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen und diesen so im Bereich des Kopfes getroffen haben, dass er zu Boden ging. Der Verletzte wurde von zwei 28 und 26 Jahre alten Mitbewohnern gefunden. Zu dritt verfolgten sie den inzwischen geflüchteten Angreifer und schlugen auf ihn ein. Unter anderem soll dabei eine Schneeschaufel zu Hilfe genommen worden sein. Im Zuge der handfesten Auseinandersetzung wurde auch der 28-Jährige von dem Verfolgten verletzt. Beide wurden nach dem Schlagabtausch zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf alle Beteiligten kommen nun Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten zu.

Bodnegg

Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der L 326 und der L 335 am Dienstagabend gegen 19 Uhr wurde ein 67-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Ein 29 Jahre alter Hyundai-Lenker war in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei offenbar den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer übersehen. Bei der Kollision zog sich der 67-Jährige den ersten Erkenntnissen zufolge eine Wirbelsäulenverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sowohl am Pkw, der bei einem Ausweichversuch den Bordstein touchierte, als auch am Pedelec entstand insgesamt etwa 3.500 Euro Sachschaden.

Bad Waldsee

Polizei stoppt flüchtenden Rollerfahrer - Zeugen gesucht

Bei dem Versuch, am Mittwoch gegen 21.15 Uhr einer Polizeikontrolle zu entkommen, hat ein 17-jähriger Motorroller-Fahrer zahlreiche Verkehrsregeln missachtet und Verkehrsteilnehmer gefährdet. Beim Erkennen der Streifenwagenbesatzung in der Friedhofstraße klappte der Fahrer sein Kennzeichen um und missachtete auf seiner Flucht jegliche Anhalteaufforderungen der Polizisten. Mutmaßlich nur der schnellen Reaktion des bislang unbekannten Fahrers eines weißen VW-T-Roc, der eine Vollbremsung einlegen musste, dürfte es zu verdanken sein, dass es an der Einmündung des Sebastian-Kneipp-Wegs zum Mühlbachweg zu keiner Kollision des Flüchtigen mit dem Vorfahrtsberechtigten kam. Mit rücksichtslosen und gefährlichen Manövern setzte der Jugendliche seine Fahrt über den Fußgängerweg des Unterurbacherwegs fort. Im St. Johannesweg durchfuhr er ein Gartengrundstück und lenkte seinen Roller eine Böschung hinab, wo seine Fahrt endete. Die Beamten konnten ihn an einer weiteren Flucht hindern und nahmen ihn vorläufig fest. Als Grund für seine Manöver gab er an, dass sein Zweirad manipuliert worden war und er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat. Die Polizisten haben strafrechtliche Ermittlungen gegen den Jugendlichen eingeleitet und suchen nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, insbesondere den VW-Fahrer, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Horgenzell

Verunfallter Autofahrer verstorben

Der Autofahrer, der am vergangenen Sonntag auf der Kreisstraße zwischen Bettenweiler und Horgenzell gegen einen Strommast geprallt ist und schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist verstorben. Er erlag am Mittwochabend in einem Klinikum seinen Verletzungen.

Unsere Pressemeldung vom 29.08.2022:

Horgenzell

Auto prallt gegen Strommast und verursacht Stromausfall

Einen zeitweisen Stromausfall hat ein Autofahrer verursacht, der am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bettenweiler und Horgenzell verunfallt und gegen einen Strommast geprallt ist. Der 69 Jahre alte Skoda-Lenker kam, nachdem er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt hatte, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr mehrere Leitpfosten, bevor er stark gegensteuerte und nach links über die Straße schleuderte. Er schanzte über eine neben der Straße befindliche Grünfläche und prallte wuchtig gegen den Strommast, den er stark beschädigte. Der Fahrer wurde durch die Kollision in dem Skoda eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Beinverletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei 60 und 39 Jahre alte Insassen in dem Skoda wurden ebenfalls leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Beschädigung des Strommasts wurden die Leitungen sicherheitshalber abgeschaltet, was zu zeitweisen Stromausfällen um Horgenzell führte. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme und später während der Arbeit des Netzbetreibers an dem beschädigten Mast für mehrere Stunden gesperrt. Am Skoda entstand Totalschaden, der sich auf rund 10.000 Euro belaufen dürfte. Der Schaden an Leitpfosten, Masten und Grünfläche dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Neben Rettungshubschrauber, Rettungswagen, Netzbetreiber, Feuerwehr und Polizei war auch ein Abschleppdienst zur Bergung des Unfallwagens im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde beim schwer verletzten Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen, die nun in einem Labor hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Fahrers durch Medikamente und Alkohol untersucht wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell