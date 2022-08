Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 60-jähriger Wilfried B. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Ravensburg/ Landkreis Ravensburg (ots)

Seit Dienstag, den 09.08. ist der 60 Jahre alte Wilfried B. aus Ravensburg vermisst. Wilfried B. leidet an einer psychischen Krankheit und ist Diabetiker. Er ist auf Medikamente angewiesen.

Herr B. wurde zuletzt an besagtem 09.08. von einer Betreuerin gesehen, bevor bei einem Besuch am Montag, den 15.08. sein Fehlen in seiner Wohnung bemerkt wurde. Der Gesuchte ist etwa 180 cm groß und 90 Kilogramm schwer. Er ist vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jeans bekleidet. Er trägt einen Wangenbart, hat graue zerzauste Haare und macht einen leicht verwahrlosten Eindruck. Die Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr B. in einer hilflosen Lage befindet. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Verbleib des 60-Jährigen.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ravensburg-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell