Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde eine 55 Jahre alte Leichtkraftrad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag an der Kreuzung Olgastraße/Meersburger Straße. Die Frau stoppte ihr Zweirad kurz nach 15 Uhr an der roten Ampel. Eine nachfolgende 56-jährige Skoda-Fahrerin fuhr mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf das Leichtkraftrad auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Aulendorf

Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde eine 66 Jahre alte Pedelec-Lenkerin nach einem Unfall am Montag gegen 8.30 Uhr durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Frau war auf der K 7955 von Hatzenturm in Richtung Münchenreuter Straße unterwegs. Auf Höhe der Wolpertswender Straße bog ein 60-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann ebenfalls in Richtung Münchenreuter Straße ein und überholte die Radfahrerin. Diese kam eigenen Angaben zufolge wegen des zu geringen Seitenabstands beim Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. An ihrem Pedelec entstand dabei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zu einer Berührung mit dem Pkw oder dessen Anhänger war es nicht gekommen.

Wangen

Fahrer prallt in Leitplanke und flüchtet

Rund 2.000 Euro beträgt der Sachschaden, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Neuravensburg an einer Leitplanke hinterlassen hat. Ersten Ermittlungen zufolge prallte der Unbekannte mutmaßlich mit einem grünen oder gelben Lkw gegen die rechte Schutzplanke und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Lkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Wangen

Rennrad entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bereits am Wochenende vom 5. bis 7. August hat ein unbekannter Täter ein Rennrad aus einem Abstellraum in einem Mehrfamilienhaus in der Herrenstraße entwendet. Das weiße Fahrrad des Herstellers Cervelo war mittels eines Schlosses gesichert. Hinweise zum Verbleib des Rennrads oder auf den Täter nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny

Versuchter Einbruch in Gartenhaus

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter versucht, in ein Gartenhaus in der Schrebergartenanlage im Weidachweg einzubrechen. Da ihm dies jedoch misslang, suchte er unverrichteter Dinge das Weite. An der Tür des Gartenhauses entstand durch den versuchten Einbruch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Unbekannter beschädigt Fahrrad massiv - Zeuginnen gesucht

Bereits mehrere Male wurde das Fahrrad eines 11-Jährigen in jüngster Zeit von einem bislang unbekannten Täter am Fahrradabstellplatz der Grundschule Ausnang beschädigt. Unter anderem strich der Unbekannte den Lenker mit Klebstoff ein, trat die Gangschaltung kaputt und riss Kabel aus. Nach der letzten Beschädigung Mitte Juli fand der Junge einen Zettel am Fahrrad, demzufolge drei Mädchen einen männlichen Täter mit Brille bei der Tat beobachtet haben. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet insbesondere die drei Zeuginnen sowie weitere Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Feldkreuz beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Feldkreuz in der Landstraße in Urlau beschädigt. Die Täter rissen das eiserne Kreuz aus dem Stein und verursachten Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Dreister Dieb bestiehlt Wirtin

Die gesamten Tageseinnahmen, einen Ordner mit Unterlagen sowie eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen hat ein bislang unbekannter Täter am Montagabend der Wirtin eines Gasthauses in der Dorfstraße gestohlen. Während die Frau nach Betriebsschluss kurz nach 23.30 Uhr vor der Gaststätte im Auto auf ihren Mann wartete, öffnete der Dieb die hintere Fahrzeugtür und entwendete das Diebesgut vom Rücksitz. Im Anschluss suchte er das Weite. Durch die Hilferufe des Opfers alarmiert, kam dessen Ehemann zu Hilfe und stürzte dabei, sodass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Polizeistreifen führten indes nicht zur Ergreifung des Täters. Dieser wird als etwa 170 bis 175 cm groß, von normaler Statur und dunkel gekleidet beschrieben. Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

