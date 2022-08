Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Auf der B 31 zwischen Immenstaad und Fischbach ist am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Die Opel-Fahrerin überfuhr hierbei einen Leitpfosten und geriet im weiteren Verlauf in einen Wassergraben neben der Straße. Die 28-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Aufgrund von austretenden Betriebsstoffen und zur Reinigung der Fahrbahn rückte auch die Feuerwehr an die Unfallstelle aus.

Kressbronn am Bodensee

Unbekannte entwenden Altarkreuz

Ein vergoldetes Altarkreuz haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, aus einer Kapelle in der Straße "Schleinsee" entwendet. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

Sipplingen

Radfahrer verletzen sich bei Unfall

Beim Überholen auf einem Radweg zwischen Ludwigshafen und Sipplingen sind am Sonntagmittag zwei 64- und 65 Jahre alte Radfahrer zusammengestoßen und in der Folge gestürzt. Während sich der 64-Jährige, der überholt hatte, leicht verletzte, zog sich der 65-Jährige schwere Verletzungen zu. Beide wurden durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Tettnang

Neue Hinweise nach möglicher Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt hat, suchen die Ermittler des Verkehrsdienstes Ravensburg weiterhin nach dem unbekannten Fahrer eines Pkw, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll (wir berichteten). Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, könnte es sich bei dem Fahrzeug, das von der Dr.-Klein-Straße auf die L 333 aufgefahren ist, um einen BMW X1 in dunklerer Lackierung, möglicherweise Silber oder Grau, gehandelt haben. Hinweise auf den unbekannten Fahrer und das Fahrzeug nehmen die Beamten weiterhin unter Tel. 0751/803-0 entgegen.

Nachfolgend unsere Meldung vom 11.08.2022:

Tettnang

Motorradfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Schwere Verletzungen erlitt ein 25-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L 333 zwischen Bürgermoos und Tettnang ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste eine 42-jährige Ford-Fahrerin auf der L 333 auf Höhe der Dr.-Klein-Straße eine Vollbremsung einleiten, weil von dort aus ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ungebremst auf die L 333 aufgefahren sein soll, ohne die Vorfahrt des Fords zu beachten. Der 25-Jährige Motorradfahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr in der Folge hinten auf den abbremsenden Ford auf. Durch die Kollision flog der Zweiradfahrer über den Pkw und prallte auf der Motorhaube auf. Er wurde durch einen Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 42 Jahre alte Fahrerin des Ford musste mit leichten Verletzungen ebenfalls zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Der bislang unbekannte Autofahrer, der auf die L 333 aufgefahren ist, verließ die Örtlichkeit unterdessen. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Zeugen des Verkehrsunfalls darum, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell