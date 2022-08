Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Unfall davongefahren

Schaden von rund 2.000 Euro hat der Lenker eines schwarzen Kleinwagens verursacht, der am Dienstag kurz nach 11 Uhr an der Einmündung Schussenstraße/Gartenstraße mit einem VW Golf zusammengestoßen ist. Der flüchtige Fahrer befuhr die Schussenstraße in Richtung Bahnhof, als er auf Höhe der Einmündung von der linken auf die rechte Spur wechselte und in der Folge in die Gartenstraße davonfuhr. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte er das Heck des rechts neben ihm fahrenden Golfs. Inzwischen hat die Polizei Ravensburg Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, Hinweise auf den Flüchtigen werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Verdacht des Autodiebstahls

Ein vermeintlich gestohlenes Cabriolet sucht derzeit die Polizei. Sein 64 Jahre alter Besitzer stellte den grauen Daimler SLK mit Sigmaringer Zulassung am Samstag gegen 16 Uhr vor einem Schulgebäude in der Schulstraße in Oberzell ab. Als er am Sonntag gegen 18 Uhr zurück zum Auto kam, fehlte der Wagen. Eine polizeiliche Suche hat bislang nicht zum Auffinden des Autos geführt. Hinweise zum Verbleib des Daimlers werden unter Tel. 0751/803-3333 oder 07581/482-0 erbeten.

Ravensburg

Unfallflucht auf Bundesstraße

Nachdem ein älterer grüner VW Bus am Dienstag kurz vor 15 Uhr auf der B 33 bei Dürnast einen VW Passt im Gegenverkehr gestreift hat und dessen Fahrer im Anschluss einfach davonfuhr, ermittelt die Polizei. Der Lenker des Wagens war in Richtung Bodensee unterwegs, als es zu der seitlichen Kollision kam. Der Flüchtige hinterließ an dem VW einen Schaden von rund 2.000 Euro. Der VW-Fahrer wendete nach der Kollision, konnte den Unfallverursacher aber nicht mehr stellen. Personen, die die seitliche Kollision beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Ärger in der Brühlstraße

Ein renitenter 34-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch in der Brühlstraße für Ärger gesorgt. Der Mann betrat gegen 22.30 Uhr unbefugt eine Wohnanlage und beleidigte eine 40-Jährige sowie ihre 36-jährige Begleiterin. Da er trotz mehrfacher Aufforderung das Haus nicht verlies, lauthals herumschrie und beide Frauen trat und schlug, verständigten diese die Polizei. Dies veranlasste den 34-Jährigen zwar zur Flucht, allerdings tauchte er etwa zwei Stunden später erneut an der Wohnanschrift auf. Abermals versuchte er, in die Wohnung der 40-Jährigen zu gelangen. Als die Frauen ihn daraufhin vor die Tür drängen wollten, schlug er der 36-Jährigen erneut ins Gesicht, bevor er letztlich von den beiden abließ und von Dannen zog. Die Polizei hat zwischenzeitlich Ermittlungen eingeleitet, auf den 34-Jährigen kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Beleidigung zu.

Wangen

Hauswand touchiert

Die Hauswand eines Gebäudes in der Herrenstraße, Ecke Braungasse, hat ein Autofahrer zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen gestreift. Der Täter hinterließ zwischen 13 und 10 Uhr einen nicht näher bezifferten Schaden an der Wand und suchte im Anschluss das Weite. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Wangen

Unfallflucht auf Parkplatz von Lebensmittelmarkt

Einen Schaden von rund 2.000 Euro hat ein Fahrzeuglenker am vergangen Dienstag zwischen 15.45 und 16 Uhr an einem vor einem Lebensmittelmarkt in der Karl-Hirnbein-Straße geparkten Mitsubishi Space Star verursacht. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision mit dem Pkw, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun nach Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise auf den Flüchtigen.

Waldburg

Auto angefahren - Verantwortlicher flüchtet

In der Reinhold-Abele-Straße ist am Montag zwischen 8 und 17 Uhr ein geparkter Ford angefahren worden. Der unbekannte Unfallverursacher hat einen Schaden von rund 1.500 Euro an dem Wagen zu verantworten. Er hinterließ einen Zettel an dem Auto, auf dem eine nicht gültige Rufnummer vermerkt war. Die Polizei Wangen, die zwischenzeitlich eingeschaltet wurde, bittet Zeugen des Unfalles sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Weingarten

Dieb stielt aus Auto

Aus einem in der Wolfegger Straße geparkten Pkw hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch eine Geldtasche gestohlen. Zwischen 22.30 und 6.30 Uhr gelang es dem Täter, die Geldtasche samt Inhalt aus dem Inneren des Porsches an sich zu nehmen. Wie ihm das genau gelang, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Polizei Weingarten ist derzeit auf der Suche nach Zeugen, die auf den Diebstahl aufmerksam geworden sind. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

