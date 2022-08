Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schnittverletzung nach Auseinandersetzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein 21-Jähriger am Montag gegen 21.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle am Leopoldplatz leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann von drei Männern angegriffen worden sein. Einer der drei Tatverdächtigen habe dem 21-Jährigen eigenen Angaben zufolge mit einem Messer eine Schnittverletzung an der Hand zugefügt. Das Opfer wurde von einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte inzwischen zwei 25 und 30 Jahre alte Tatverdächtigte identifizieren und bittet Personen, die die körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Inzigkofen

Spaziergänger beim Ausparken verletzt

Ein Mann hat beim Ausparken mit seinem Fahrzeug aus einer Hofausfahrt im Sonderhartweg am Montagmorgen einen 88-Jährigen leicht verletzt. Der Senior war zu Fuß unterwegs und ging hinter dem Pkw vorbei, als der Fahrzeuglenker beim Zurücksetzen seines Wagens den Mann vermutlich übersehen hat. Bei der nun folgenden Kollision erlitt der Spaziergänger eine Verletzung am Bein. Der 88-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich, da der Spaziergänger einen länglichen metallischen Gegenstand in der Hand hielt.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an Gebäude und Laternen

Ein derzeit unbekannter Täter hat zwischen Samstagabend und Montagmorgen an einem leerstehenden Schulgebäude in der Schützenstraße ein Fenster sowie mehrere Lampen beschädigt. Mutmaßlich schlug der Unbekannte die Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein. Die Lampen warf der Täter ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Stein ein. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Bad Saulgau. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Mengen

Brand greift auf Zweifamilienhaus über

Rund 300.000 Euro Sachschaden und vier verletzte Personen sind die Bilanz einer Gartenparty im Fliederweg am Montagabend. Das Feuer eines Grills setzte kurz nach 18.30 Uhr zunächst eine nebenstehende Hecke in Brand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf die Fassade und das Dach des Doppelhauses über. Durch das rasche Eintreffen und die anschließenden Löscharbeiten der Feuerwehr, bei denen über 80 Einsatzkräfte vor Ort waren, konnte ein Vollbrand des Gebäudes verhindert werden. Ein 41-Jähriger erlitt leichte Brandverletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt, da sie sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs außerhalb des Gebäudes befanden. Bei den Löscharbeiten wurden drei Wehrleute leicht verletzt, wovon zwei zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

