Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Krauchenwies

Gartenzaun beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Gartenzaun zwischen Dienstagabend und Montagmorgen in der Straße "Oberer Kirchberg". Vermutlich war der Unbekannte mit dem Gartenzaun kollidiert, wodurch dieser verbogen wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringendorf

Mann in Ausnahmezustand

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 23-jähriger Mann rechnen, der am späten Mittwochabend zunächst durch sein Verhalten auf einem Tankstellengelände auffiel und später Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, stand längere Zeit maskiert vor der Tankstelle und betrat diese später in einer Haltung, die von Anwesenden als bedrohlich empfunden wurde. Zu einer direkten Konfrontation sei es aber nicht gekommen. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der 23-Jährige auf ein angrenzendes Gelände entfernt, auf dem er auch in der Folge angetroffen wurde. Gegen die anschließende Personenkontrolle wehrte sich der Mann massiv und verhielt sich äußerst aggressiv und weiterhin auffällig, so dass die Polizisten ihn letztendlich in Gewahrsam nahmen und aufgrund seines Gesundheitszustands in eine Fachklinik brachten. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Mengen

Parkplatzrempler, Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Ein abgestellter Pkw wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und 22:45 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Dammstraße beschädigt. Mutmaßlich touchierte der Unbekannte den Ford Fiesta beim Ein- oder Ausparken, wodurch die linke Fahrzeugseite mehrere Kratzer und Eindellungen davontrug. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen, das Polizeirevier Bad Saulgau bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zum Verursacher.

Herdwangen-Schönach

Vorfahrt missachtet

Zwei Fahrzeuge kollidierten am Mittwoch gegen 16:15 Uhr in der Bodenseestraße, nachdem eine 84-Jährige Twingo-Fahrerin die Vorfahrt eines C-Klasse-Lenkers missachtet hatte. Die 84-Jährige wollte von der Dorfstraße in die Bodenseestraße einbiegen, als sie den 48-Jährigen Mercedes Fahrer, der in Richtung Owingen unterwegs war, vermutlich übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der Twingo von der Fahrbahn ab. Der 48-Jährige und seine Beifahrerin wurden nicht verletzt, jedoch die 84-Jährige, welche vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden am Twingo wird auf 800 Euro und an der C-Klasse auf 7000 Euro geschätzt. Um den Mercedes kümmerte sich im Anschluss ein Abschleppdienst.

Pfullendorf

Radfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs - Unfall

Einen Unfall verursachte ein Pedelec-Fahrer, der am Mittwoch gegen 12 Uhr an der Spitze einer Radfahrgruppe in der Adolf-Kolping-Straße auf dem Radfahrschutzstreifen in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ein 57-jähriger Rollerfahrer fuhr ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen, als ihm die Gruppe von insgesamt 6 Radfahrern auf seiner Seite entgegenkam. Daraufhin erschrak der Mann, bremste ab und stürzte in der Folge von seinem Motorroller. Durch den Sturz wurde der Rollerfahrer leicht verletzt, an seinem Roller entstand eher geringer Sachschaden. Der 66-jährige Pedelec-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Pfullendorf

Vorfahrt missachtet - Pkw kollidiert mit Bus

Eine 77-jährige Fahrzeugführerin kollidierte am Mittwoch gegen 10 Uhr mit einem Bus im Kreisverkehr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr hat die Citroen-Fahrerin den vorfahrtsberichtigten Bus mutmaßlich übersehen und stieß mit diesem zusammen. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt, auch die Fahrgäste des Busses nicht. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1000 Euro und der am Personentransporter auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Bus war weiterhin fahrbereit, während der Citroen abgeschleppt werden musste.

