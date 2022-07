Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Radfahrerin von LKW erfasst

Leutkirch/ Landkreis Ravensburg (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin erlitten, die am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in der Wangener Straße von einem LKW erfasst worden ist. Die 77 Jahre alte Radfahrerin befuhr die Straße in Richtung Innenstadt, als sie von dem 49-jährigen Lenker des Schwerlasters übersehen wurde. Dieser bog von der Straße "Am Hopfengarten" in die Wangener Straße ein und erfasste die Frau. Diese erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr unter dem LKW geborgen werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

