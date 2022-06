Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Wohnung

Am Samstag zwischen 08.00 Uhr und 20.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Kirchbühl in Ettenkirch ein. Hierfür wurde die Eingangstüre aufgebrochen. Aus den Räumlichkeiten diverse Technikartikel wie eine X-Box und eine Playstation 5 im Wert von ca. 2500 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen. Tel. 07541 7010

Friedrichshafen

Unfallflucht auf dem Parkplatz des Freizeitgelände Fischbach

Am Samstag zwischen 08:30 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz beim Freizeitgelände Fischbach ein Daimler-Benz GLA 180 angefahren und ein Schaden in Höhe von 2000 Euro verursacht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte die Beifahrertüre des GLA, so dass hier ein ca. 50 cm langer Kratzer entstand. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzten. Tel. 07541 7010

Überlingen

Unfall mit mehreren Oldtimern

Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Oldtimern, bei der auch eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 71-Jährige befuhr mit ihrem Pkw der Marke Buick als Teilnehmerin einer Oldtimer-Kolonne die Nußdorfer Straße in Überlingen in Fahrtrichtung Nußdorf. Kurz nach dem Bahnübergang am Anfang der Nußdorfer Straße verlor sie, laut ihrer eigenen Aussage, aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches daraufhin unkontrolliert beschleunigte. Bei dem Versuch, einen Unfall zu verhindern, streifte sie beim Überholen den Pkw Ford Taunus eines 81-Jährigen, dessen Pkw nach rechts abgewiesen wurde und zwei Begrenzungspfeiler eines Fußgängerüberwegs überfuhr. Bei der Weiterfahrt fuhr die Unfallverursacherin auf einen Daimler-Benz 190 SL eines 62-Jährigen auf, welcher zuvor schon auf einen Daimler-Benz 220 aufgefahren war. Der Daimler-Benz 190 SL wurde bei dem Zusammenstoß um 180 Grad gedreht und prallte dabei gegen ein Geländer. In dem Bereich der Kollision zwischen der Unfallverursacherin und dem Daimler-Benz 190 SL befand sich eine 80-jährige Fußgängerin, die das Unfallgeschehen wahrnahm und sich durch einen beherzten Sprung in eine Grünanlage in Sicherheit brachte. Allerdings wurde die Dame hierbei leicht verletzt. Von den Fahrzeuginsassen wurde niemand verletzt, allerdings schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf ca. 137 000 Euro. Vor allem der Totalschaden des Daimler-Benz 190 SL mit geschätzten 110 000 Euro steht hier besonders im Vordergrund.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell