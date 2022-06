Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf

Verfolgungsfahrt nach Pkw-Diebstahl

In der Samstagnacht, gegen 23:30 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf ein, bei dem ein Pkw-Diebstahl in der Otterswanger Straße in Pfullendorf gemeldet wurde. Die Diebe durchbrachen hierbei eine Schranke und flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Polizeistreifen aus Bad Saulgau und Sigmaringen konnten den flüchtenden Pkw Lancia Ypsilon zunächst auf der L 456 feststellen und die Verfolgung aufnehmen. Der flüchtende Pkw-Fahrer ignorierte sämtliche Aufforderungen der Polizeistreifen, das Fahrzeug anzuhalten und fuhr teilweise mit bis zu 100 km/h durch geschlossene Ortschaften. Letztendlich konnte der Pkw mittels eines "Stop Stick" zwischen Schwäblishausen und der L 268 zum Anhalten gezwungen werden. Bei einem "Stop Stick" handelt es sich um ein technisches Einsatzmittel, welches beim Überfahren die Luft der Reifen eines Fahrzeugs entweichen lässt und somit eine Weiterfahrt unmöglich macht. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs konnte 15-Jähriger aus dem Kreis Sigmaringen festgestellt werden. Auf dem Beifahrersitz saß ein 19-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis Sigmaringen. Bei dem 15-Jährigen konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, weshalb im Krankenhaus in Pfullendorf eine Blutprobe entnommen wurde. Beide Tatverdächtigen gelangen wegen Diebstahls zur Anzeige, der 15-Jährige muss zudem mit weiteren Anzeigen wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen und Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinwirkung rechnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es bei der Verfolgungsfahrt zu keiner Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern. Die Höhe des entstandenen Schadens am Fahrzeug und an der durchbrochenen Schranke ist noch nicht bekannt. Auf welche Art und Weise die Tatverdächtigen das entwendete Fahrzeug in Betrieb nehmen konnten, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bad Saulgau

Einbruch in Verkaufshütte am Sportplatz Kälberweide

Im Tatzeitraum Freitagabend, 18:30 Uhr, bis Samstagabend, 22:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer am Sportplatz Kälberweide stehenden Verkaufshütte, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Es wurde lediglich eine geringe Menge an Süßigkeiten gestohlen. Der Sachschaden an der eingeschlagenen Scheibe beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581(4820

Meßkirch/B 311

Unfall im Begegnungsverkehr

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag, gegen 14:00Uhr, auf der B 311 zwischen Heudorf und Meßkirch. Ein 71-Jähriger Fahrer eines Daimler-Benz aus dem Kreis Tuttlingen befuhr die B 311 von Worndorf kommend in Richtung Meßkirch. Im Bereich einer langgezogenen und übersichtlichen Rechtskurve geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Daimler-Chrysler eines 40-Jährigen. Dieser versuchte noch, seinen Pkw abzubremsen und nach rechts auszuweichen, konnte aber eine Kollision der beiden Fahrzeuge jeweils am rechten vorderen Fahrzeugeck nicht mehr verhindern. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch wurden die jeweiligen Mitfahrer/-innen, eine 67-Jährige aus dem Fahrzeug des Unfallverursachers und ein 36-Jähriger Mitfahrer des Unfallgeschädigten mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Das Polizeirevier Sigmaringen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, welche sich am Samstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz beim Freibad Sigmaringen ereignet hat. Die Fahrzeughalterin hatte in diesem Zeitraum ihren schwarzen Golf dort abgestellt, als unbekannte Täter mit einem faustgroßen Stein die Windschutzscheibe eingeworfen haben. Der Schaden dürfte sich auf 700 Euro belaufen. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Tel. 07571/1040

Hettingen/Inneringen

Einbruch in Holzschuppen

Im Tatzeitraum Mittwoch, 15.06.2022, bis Samstag, 18.06.2022, 11:00 Uhr, brachen bislang Unbekannte in einen im Birkenweg befindlichen Holzschuppen ein. Hierfür wurde eine Scheibe eingeschlagen und ein Holztor geöffnet. Entwendet wurden eine Kettensäge, eine Akku-Flex und eine Kabelrolle im Gesamtwert von ca. 800 Euro, zudem entstand noch Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen zum Vorfall werden geben, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Tel. 07571/1040

