Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aulendorf

Verkehrsunfallflucht

Ein 60-jähriger Kawasaki Motorradfahrer befuhr mit seiner Sozia am Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, die L 285 von Aulendorf in Richtung Reute und bog auf Höhe der K 8034 nach links in Richtung Tannhausen ab. Vor ihm fuhr ein schwarzer Kleinwagen, der nach dem Abbiegevorgang seine Geschwindigkeit verringerte und den rechten Fahrtrichtungsanzeiger betätigte. Der Kradfahrer deutete dies als Abbiegevorgang nach rechts und setzte zum Überholen an. Gleichzeitig zog der schwarze Kleinwagen nach links und setzte zum Wenden an. Der Kradfahrer fuhr gegen die linke Fahrzeugseite des Kleinwagens und kam zu Sturz. Die Fahrzeugführerin des Kleinwagens hielt zunächst kurz an, entfernte sich aber dann von der Unfallstelle in Richtung Aulendorf. Verletzt wurde beim dem Unfall niemand, jedoch entstand am Kraftrad Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zum unfallflüchtigen Fahrzeug konnte der Krad-Fahrer keine weiteren Angaben machen, bei der Fahrzeugführerin soll es sich um eine Dame mit brünetten Haaren gehandelt haben. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Tel. 0751/8036666

Isny

Verkehrsunfall zwischen Klein-Lkw und Pedelec-Fahrer

Schwer verletzt wurde ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8017 im Weiler Haubach. Ein 53-jähriger Fahrer eines Citroen Relay fuhr gegen 11:40 Uhr aus Schwanden kommend in Richtung Beuren. Im Weiler Haubach fuhr er in einer Linkskurve zu weit links und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pedelc-Fahrer. Der 57-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, schlug mit seinem Kopf gegen die linke Seitenscheibe des Citroen und kam anschließend zu Fall. Zur weiteren Behandlung kam er in ein umliegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Neuravensburg

Fahrzeugbrand

Aus technischen Gründen entstand am Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, in der Durchgangsstraße von Neuravensburg ein Fahrzeugbrand, den die Feuerwehr aus Neuravensburg löschen musste. Der Citroen Jumpy stand in Vollbrand, so dass die Straße zeitweise vollständig gesperrt werden musste. Neben dem Fahrzeugschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro, wurde auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden hierfür konnte jedoch noch nicht beziffert werden.

Polizeipräsidium Ravensburg