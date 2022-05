Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Imbiss

In einen Imbissladen in der Bleicherstraße ist im Zeitraum von Sonntag, 1.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Über eine defekte Tür gelangte der Täter in das Innere der Gaststätte und entwendete dort ein Fladenbrot. Im Außenbereich schlug er die Scheibe eines Kühlschranks ein, stahl die darin befindlichen Getränke und beschädigte mehrere Stühle. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Spielkegel beschädigt

Den blauen Spielkegel auf dem Marienplatz hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt und aus der Verankerung gerissen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu Täter und Tat, die mutmaßlich zwischen 0 und 5 Uhr begangen wurde.

Ravensburg

Einbruchsalarm

Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber waren am Sonntag gegen 22.30 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße "Kreuzäcker" im Einsatz. Passanten hatten Geräusche sowie ein Fahrzeug auf dem Gelände wahrgenommen, gingen von einem Einbruch aus und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten schnell Entwarnung geben, da es sich um einen Lieferanten handelte. Zeitgleich ertönte ein Alarm von einem benachbarten Firmengelände. Weil die Polizisten nicht ausschließen konnten, dass Einbrecher über das Dach in ein dortiges Gebäude gelangt sein könnten, überprüfte ein Polizeihubschrauber das Firmengebäude. Auch hier deutete nichts auf einen aktuellen Einbruch hin, weshalb die Polizeistreifen wieder abrückten.

Weingarten

Außenspiegel abgefahren - Fahrerflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem geparkten VW Polo im Drosselweg verursacht. Der Unbekannte streifte den Polo an dessen linker Fahrzeugseite und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten, das wegen Unfallflucht ermittelt, unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Einen geparkten Lexus hat der bislang unbekannte Lenker eines weißen 3er BMW Touring am Montag gegen 12.40 Uhr auf dem Parkplatz am alten Friedhof in der Friedhofstraße beschädigt. Der Unbekannte stieß beim Ausparken mit der Stoßstange gegen den Lexus und hinterließ Sachschaden von rund 1.500 Euro. Im Anschluss fuhr der BMW-Fahrer weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und beschrieb den mutmaßlich männlichen Fahrer als 40 bis 50 Jahre alt. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise zu dem weißen BMW oder dessen Fahrer.

Baienfurt

Polizei sucht Zeugen zu Unfall mit Roller

Weil ihm ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag gegen 10 Uhr die Vorfahrt genommen hat, ist ein 42 Jahre alter Rollerfahrer gestürzt. Der 42-Jährige war in der Waldseer Straße in Richtung Weingarten unterwegs, als der Unbekannte vom Parkplatz einer Bäckerei einbog. Der Zweiradlenker leitete sofort eine Vollbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern, und stürzte. Ohne die Personalien auszutauschen, fuhren beide Beteiligten weiter. Da der 42-Jährige bei dem Sturz leichte Verletzungen davontrug und den Unfall nachträglich bei der Polizei gemeldet hat, bitten die Beamten nun den Pkw-Lenker sowie etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Bodnegg

Auffahrunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 10 Uhr auf der B 32 entstanden. Eine 44-Jährige musste mit ihrem Skoda etwa auf Höhe der Abzweigung nach Annahäusern verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 55-jährige Lenker eines VW Transporter erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den VW.

Isny

Falscher Notruf löst Großeinsatz aus

Einen üblen Scherz hat sich ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 12.30 Uhr erlaubt und damit einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Der Unbekannte wählte aus einer Telefonzelle in der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße den Notruf und meldete einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Guldin-Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit sechs Fahrzeugen an und konnten keinen Brand feststellen. Der Polizeiposten Isny hat Ermittlungen wegen Notrufmissbrauchs eingeleitet und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zu dem unbekannten Anrufer.

Argenbühl

Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall ist am Montag kurz nach 16 Uhr eine 32 Jahre alte Motorradfahrerin leicht verletzt worden. Die Bikerin war auf der B 12 in Fahrtrichtung Wangen unterwegs und wollte nach links in Richtung Eglofstal abbiegen. Dass sie verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte eine nachfolgende 43-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die 32-Jährige stürzte mit ihrer Suzuki, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Sowohl am Motorrad als auch am Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Leutkirch

Hund beißt Seniorin

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung haben Beamte der Polizeihundeführerstaffel gegen einen 61 Jahre alten Hundehalter eingeleitet. Der Mann war mit seinen beiden Hunden am Montag gegen 13 Uhr in der Memminger Straße zu Fuß unterwegs, als er an einer 70-jährige Frau mit deren Vierbeiner vorbeiging. Da die Hunde aufeinander losgingen, nahm die Seniorin ihren Malteser auf den Arm und wurde in der Folge von einem der Hunde des 61-Jährigen ins Bein gebissen. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der 61-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Bad Wurzach

Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Eine aufmerksame Zeugin hat am Montagabend kurz nach 21.40 Uhr einen Einbrecher beobachtet und den 67-Jährigen zusammen mit zwei weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgesetzt. Der Tatverdächtige hatte sich an einem unbewohnten Gebäude in der Parkstraße zu schaffen gemacht und eine Fensterscheibe zum Bersten gebracht. Noch bevor der Mann in das Gebäude einsteigen konnte, verwickelten die drei Zeugen ihn in ein Gespräch und übergaben ihn in der Folge einer alarmierten Polizeistreife. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun gegen den 67-Jährigen wegen versuchten Einbruchs.

Bad Wurzach

Mann wird Opfer von Betrügern

Um einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag haben Betrüger in den vergangenen Wochen einen 60-Jährigen gebracht. Der Mann erhielt einen Anruf von einem angeblichen Transportunternehmen, das ihm einen Gewinn von knapp 50.000 Euro aushändigen wolle. Um das Geld zu erhalten, müsse der 60-Jährige zunächst die Notarkosten in Höhe mehrerer tausend Euro vorstrecken. Das Opfer kam dieser und einer weiteren Zahlungsaufforderung nach, indem er Geldkarten erwarb und den Betrügern die Codes übermittelte. Bei einer dritten Geldforderung wurde der 60-Jährige hellhörig und schaltete die Polizei ein. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen Betrugs und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern! Zahlen Sie keine Gebühren und geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen Daten. Machen Sie sich bewusst: wenn Sie an keiner Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, so erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

