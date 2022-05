Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Einbruch in Mehrfamilienhäuser

In zwei derzeit in der Sanierung befindliche Mehrfamilienhäuser sind unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes in der Paulinenstraße eingestiegen. Die Unbekannten, bei denen es sich um mindestens zwei Personen gehandelt haben muss, verschafften sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen über die Eingangstüren Zutritt zu den Gebäuden und traten im Anschluss mindestens sechs Wohnungseingangstüren ein. Lediglich in einem Raum fielen ihnen akkubetriebene Arbeitsgeräte im Wert von etwas über 200 Euro in die Hände, die anderen Wohnungen waren leergeräumt. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts bei Weitem übersteigen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Ein Jahrzehnt lang einem Betrug aufgesessen

Rund zehn Jahre lang dürfte ein 77-jähriger Mann dreisten Betrügern aufgesessen sein und dabei einen nicht unerheblichen Vermögensschaden erlitten haben. Der Geschädigte war im Jahr 2012 in Afrika tätig und lernte dort einen Mann kennen, mit welchem er Kontaktdaten austauschte. In der Folge wurde der Senior wiederholt per Mail angeschrieben und in eine diffuse Geschichte verwickelt, bei der mehrfach von ihm Geld gefordert wurde, um eine drohende Haft seines flüchtigen Bekannten abzuwenden. Dabei traten unterschiedliche Protagonisten per Mail mit dem 77-Jährigen in Kontakt, so angebliche Anwälte, Richter und Priester. In dem gesamten Zeitraum wurde dabei eine bislang nicht bekannte Anzahl von Überweisungen in ebenfalls bisher nicht geklärter Höhe von dem Geschädigten getätigt. Allein in den letzten zwölf Monaten konnten 13 Überweisungen mit einem Gesamtwert von über 20.000 Euro nachvollzogen werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Betruges, der überwiegende Teil des Geldes dürfte jedoch unwiederbringlich verloren sein. Die Polizei warnt vor der sogenannten Betrugsmasche des "Scammings", bei der die Täter immer ähnlich, allerdings in wechselnden Varianten vorgehen. Informationen dazu und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/.

Kressbronn

Schwer verletzt nach Fahrradsturz

Offenbar beim unachtsamen Wechsel von der Fahrbahn auf den Radweg wurde einer 67-jährigen Pedelec-Lenkerin am Montagmittag gegen 12.15 Uhr der abgesenkte Bordstein in der Langenargener Straße zum Verhängnis. Die Frau stürzte mit ihrem Elektrofahrrad und zog sich dabei mehrere Frakturen, Prellungen und Schürfungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Bei der Parkplatzsuche bedroht

Offensichtlich nicht schnell genug ging es einem 65-jährigen Pkw-Lenker am Montagnachmittag in der Tiefgarage eines Lebensmitteldiscounters in der Nußdorfer Straße. Während ein vor ihm befindlicher 57-jähriger Autofahrer auf einen freien Parkplatz wartete und einem Fahrzeug die Ausfahrt aus der Parklücke ermöglichte, soll der Ältere von hinten herangefahren sein, mehrfach gehupt und dem Wartenden eine beleidigende Handgeste gezeigt haben. Anschließend soll der 65-Jährige dem 57-Jährigen mit Schlägen und der erhobenen Faust gedroht haben. Gegen den Aggressor ermittelt das Polizeirevier Überlingen nun strafrechtlich unter anderem wegen Bedrohung.

Überlingen

Tatverdächtige nach Getränkediebstahl ermittelt

Wegen eines Diebstahlsdelikts müssen sich zwei 26 und 39 Jahre alte Männer verantworten, die im Verdacht stehen, am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr eine Getränkekiste aus dem Außenlager eines Lebensmitteldiscounters in der Lippertsreuter Straße gestohlen zu haben. Eine Überwachungskamera hatte den Diebstahl der vollen Bierkiste im Bild festgehalten. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens konnte der Fall schnell geklärt werden: der 39-Jährige wurde in dem Video von einem Polizeibeamten wiedererkannt, dem er aus zurückliegenden Verfahren bereits bekannt war. Der zweite Tatverdächtige konnte daraufhin ebenfalls schnell identifiziert werden.

Bermatingen

Treppensturz bei Raucherpause

Während einer Raucherpause stürzte am Montagvormittag gegen 11 Uhr ein 53-jähriger Angestellter einer Firma in der Kesselbachstraße aus bislang nicht geklärter Ursache eine Treppe hinab. Hierbei zog sich der Mann erhebliche Kopfverletzungen zu und musste vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Fremdverschulden wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

Salem

Betrug per WhatsApp

Einer aktuell weitverbreiteten Betrugsmasche per WhatsApp aufgesessen ist in den vergangenen Tagen ein 67-jähriger Mann. Der Geschädigte hatte von einer unbekannten Telefonnummer eine WhatsApp bekommen, in welcher ihm vorgegaukelt wurde, dass es sich dabei um die neue Mobilfunknummer seiner Tochter handelt und sie nun mit ihm darüber korrespondiere. Im guten Glauben, mit seiner Tochter zu schreiben, schöpfte der 67-Jährige auch keinen Verdacht, als er am vergangenen Freitag aufgefordert wurde, rund 2.000 Euro auf eine mitgeteilte Bankverbindung zu überweisen. Erst als im Laufe des zurückliegenden Wochenendes ein direkter Kontakt zu seiner wirklichen Tochter zustande kam, flog der Betrug auf. Jetzt ermittelt der Polizeiposten Salem in dem Fall. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf diese aktuell stark gehäuft auftretende Betrugsvariante hin. Informationen dazu und Tipps, wie man sich schützen kann, sind nachzulesen unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/.

